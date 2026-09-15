Harley-Davidson Creators Custom Clash 2026: trionfa l'italiano Jack NBC

FAAK AM SEE (AUSTRIA) – È l'italiano Jack NBC il vincitore della prima edizione del Creators Custom Clash 2026, la competizione europea promossa da Harley-Davidson®. L'incoronazione ufficiale è avvenuta nella suggestiva cornice dell' European Bike Week® a Faak am See , dove la sua speciale Harley-Davidson Breakout® è stata premiata da Artie Starrs, President e CEO di Harley-Davidson Motor Company, e da Bill Davidson, Global Brand Ambassador.

La sfida ha visto coinvolti sei creator europei, ciascuno affiancato da un concessionario ufficiale del brand. Con un budget di 15.000 euro e completa libertà espressiva, ogni partecipante ha trasformato un modello di serie in un'opera d'arte su due ruote, pensata per esaltare l'artigianalità e la cultura custom.

Realizzata in collaborazione con la concessionaria Harley-Davidson Legnano, la Breakout vincente si è distinta per una spiccata interpretazione in chiave performance. Jack NBC ha saputo unire linee aggressive, componenti ad alte prestazioni e decisi contrasti cromatici, firmando il suo progetto più ambizioso e valorizzando le doti dinamiche del veicolo. La vittoria è arrivata al termine di una votazione che ha combinato il giudizio del pubblico di tutto il mondo con le valutazioni di una giuria tecnica basate su creatività, maestria costruttiva e originalità.

Il contest ha mostrato tutta la versatilità della gamma americana attraverso le creazioni degli altri paesi in gara. Dalla Francia, il creator Eskyas ha proposto una Street Bob® essenziale e performante, mentre lo spagnolo Javier Gallardo ha trasformato una Low Rider® nella "Nómada", un chopper moderno dedicato al viaggio. Nel Regno Unito, il tatuatore Miles Langford ha dato forma a una Street Bob in stile Clubsport ricca di dettagli artistici, affiancato dall'olandese Arjan van den Boom con la sua "Pink Savage" d'ispirazione scrambler. Dalla Germania, infine, il trio composto da Pia Tillmann, Zicco Banach e Angelo Carlucci ha presentato una Breakout dal forte impatto contemporaneo.

Attraverso i canali social, i protagonisti hanno condiviso l'intero processo creativo con gli appassionati, mostrando ogni fase dal concept iniziale fino all'assemblaggio finale. Come evidenziato dai vertici dell'azienda, l'iniziativa ha ribadito ancora una volta il ruolo centrale che la personalizzazione e l'espressione individuale continuano ad avere nell'universo Harley-Davidson.