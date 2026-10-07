Pescara si tinge di rosa per il 6° Ladies of Harley International Run: passione, community e oltre 10.000 euro per la ricerca

Circa 900 motocicliste e 400 Harley-Davidson si sono radunate a Pescara il 2 e 3 ottobre per la sesta edizione del Ladies of Harley International Run , l’annuale appuntamento dedicato alla community femminile del celebre marchio americano. L’evento ha richiamato iscritte da tutta Italia e da diversi paesi d’Europa, trasformando la città abruzzese in un vivace punto di ritrovo all'insegna della passione per le due ruote, dell'amicizia e dell'impegno sociale.

Il programma si è aperto con l’accoglienza delle partecipanti presso la concessionaria Harley-Davidson di Pescara, punto di riferimento per l'inizio del weekend. La manifestazione è poi entrata nel vivo il sabato in Piazza Salotto, dove le centinaia di centaure e le oltre 400 moto presenti si sono radunate prima della grande sfilata.

Poco prima della partenza, la piazza è stata cornice di un flash mob con centinaia di palloncini rosa alzatisi in volo. Ad accompagnare il momento è stata l'esibizione dal vivo dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis, affiancata dal Coro dell’Università G. d’Annunzio e da Laura Marzadori, primo violino di spalla del Teatro alla Scala di Milano, con un repertorio dedicato alle musiche di Antonio Vivaldi e Karl Jenkins.

Subito dopo la performance musicale, la parata di Harley-Davidson si è messa in movimento attraversando le vie principali del centro cittadino con il supporto del Comune di Pescara. Con il calare della sera, la città si è illuminata idealmente di rosa per accompagnare il messaggio di sensibilizzazione e solidarietà legato all'evento.

In occasione di ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, l'evento ha promosso una raccolta fondi che ha superato i 10.000 euro, interamente devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica in campo oncologico.

La manifestazione è proseguita infine al Pala Dean Martin di Montesilvano per la fase conclusiva, caratterizzata da un aperitivo di benvenuto, dal momento istituzionale con le premiazioni dei Chapter e dalla presentazione dei progetti della fondazione. La serata si è poi chiusa con una cena spettacolo, musica live e DJ set, celebrando i valori fondanti della community: libertà, condivisione e solidarietà.