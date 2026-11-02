Harley-Davidson Sprint 440: la nuova 400cc debutta a EICMA

MILANO – Harley-Davidson amplia i propri orizzonti presentando la nuova Sprint® 440 , un modello di media cilindrata progettato per rendere la guida su due ruote accessibile, intuitiva e orientata al puro divertimento. La motocicletta farà la sua prima apparizione pubblica a EICMA 2026 prima di fare il suo ingresso nella rete globale dei concessionari ufficiali. Progettata e sviluppata in sinergia con Hero MotoCorp , la Sprint 440 punta ad allargare la community del brand accogliendo sia i neofiti sia i piloti di ritorno.

Il cuore del modello è un motore monocilindrico da 440 cc raffreddato ad aria e olio, in grado di erogare 27 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 38 Nm a 4.000 giri/min. L'impostazione meccanica a corsa lunga e la presenza dell'iniezione elettronica garantiscono un'erogazione pronta e corposa ai bassi regimi, ideale per districarsi nel traffico urbano. Il cambio a sei marce include la quinta e la sesta marcia overdrive per contenere i consumi — dichiarati in 3,1 l/100 km nel ciclo combinato — mentre la frizione assistita con funzione antisaltellamento riduce lo sforzo sulla leva e migliora il controllo nelle scalate più decise.

Il design della Sprint 440 richiama gli stilemi classici del marchio di Milwaukee, combinando un faro anteriore sospeso, un serbatoio rastremato e la sella fastback. La ciclistica vede protagonisti una forcella a steli rovesciati da 43 mm all'anteriore e un doppio ammortizzatore posteriore piggyback regolabile nel precarico. L'impianto frenante sfrutta un disco anteriore da 320 mm e un disco posteriore da 240 mm affiancati dal sistema ABS di serie, integrati su cerchi in alluminio fuso da 19 pollici all'anteriore e 17 pollici al posteriore.

La posizione di guida è studiata per offrire massima stabilità e padronanza del mezzo, grazie a un peso in ordine di marcia di soli 189 kg e a un'altezza sella contenuta a 671 mm, ideata per facilitare l'appoggio dei piedi a terra. Le opzioni cromatiche al lancio includono Dark Billiard Gray, Vivid Black e Teal Thunder, tutte caratterizzate dalle grafiche arancioni sul serbatoio e dall'inedita mascotte grafica Harley Hare.

Sul fronte della strumentazione spicca un display TFT a colori da 3,5 pollici ad alloggiamento circolare, affiancato da un impianto di illuminazione full-LED e da una presa di ricarica USB-C posizionata sul faro. A completare l'offerta debutta un catalogo dedicato di accessori Genuine Harley-Davidson, comprensivo di selle ergonomiche Reach® e Tallboy®, borse laterali in tessuto, scarichi dedicati e componenti protettivi per personalizzare l'assetto della moto.