SYM ADX 300: avventure urbane e non solo

Per lo sviluppo del nuovo ADX 300, SYM ha adottato un approccio unico, sviluppando prima il 125, poi la versione 400 e infine l’ADX 300. La strategia? Come per le altre versione è quella di combinare praticità a un design aggressivo e una ciclistica solida, ideale per affrontare sia la guida quotidiana che percorsi più impegnativi. Così, sotto plastiche solide e ben accoppiate, troviamo un telaio in tubi d’acciaio, sospensioni dalla corsa maggiorata e pneumatici leggermente tassellati, montati su cerchi di 15” e 14”.

DOTAZIONE

La dotazione del SYM ADX 300 risulta completa: fanali a led, smart-key, strumentazione TFT a colori di 7”, presa USB con doppia uscita A e C, parabrezza e paramani di serie. L’elettronica prevede il controllo di trazione (disinseribile) e l’impianto frenante sfoggia freni a disco dal profilo ondulato. Il motore è un monocilindrico, 4 valvole, raffreddato a liquido, di 25,8 CV potenza e dai consumi contenuti. Un pieno del serbatoio da 16 litri consente di percorrere circa 450 km, se consideriamo i 29,4 km/l dichiarati.

La capacità di carico è affidata al sottosella ampio, dove si possono riporre senza problemi un casco integrale e altri oggetti. Nel retroscudo sul lato destro è poi ricavato un cassettino profondo, protetto da sportellino, e dove troviamo la presa USB per ricaricare lo smartphone. Restando sulla praticità, per i rifornimenti si può anche stare in sella: il tappo del serbatoio, nascosto da uno sportello sul tunnel centrale, è facile da raggiungere. Per essere considerato un valido alleato negli spostamenti quotidiani, uno scooter deve essere prima di tutto intuitivo e qui il SYM fa centro. Appena saliti si rivela ben bilanciato, porta ad assumere una posizione di guida comoda ma che dà un buon senso di controllo. Il manubrio largo è alla giusta distanza, il corpo si sente ben inserito nel mezzo e il supporto lombare sulla sella consente di appoggiare bene la parte bassa della schiena.

Chi supera i 180 cm troverà le pedane un po’ alte, ma per gli altri nessun problema, anzi nonostante il tunnel centrale, i piedi hanno spazio a sufficienza e si riescono anche ad allungare, senza arrivare a distendere le gambe ma mantenendo una postura sempre attiva. Su strada si rivela equilibrato, l’anteriore infonde fiducia ed entra in curva percorrendo la traiettoria senza esitazioni. Agile nei cambi di direzione, ma mai nervoso, il SYM si dimostra stabile anche lanciato. I freni sono pronti, ben modulabili con un ABS a punto e mai invasivo, al pari del controllo di trazione, mai brusco nel tagliare la potenza. Motore e trasmissione sono garanzia di brio in partenze e doti di allungo. Resta pieno anche nei chiudi/apri a regimi intermedi e consente di superare i 130 km/h. La protezione di scudo e parabrezza è discreta; certo un plexi più alto e regolabile avrebbe migliorato la valutazione. Il comfort è buono e solo le sconnessioni molto marcate si fanno sentire, per il resto l’ADX affronta tutto senza scomporsi e quando ci siamo trovati sulla strada sterrata, per di più allagata da copiose piogge, il nostro feeling non è diminuito, anzi. Il nuovo ADX 300 è proposto con garanzia di 4 anni a un prezzo interessante: 4.999 euro f.c.