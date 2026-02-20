Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Prova Harley Davidson Street Glide Limited e Road Glide Limited: pura possenza americana

Sono gemelle diverse, nate per soddisfare le esigenze delle grandi strade americane e come continuità di una famiglia di moto storica
William Toscani
3 min
Harley Davidsonstreet glidelimited
Prova Harley Davidson Street Glide Limited e Road Glide Limited: pura possenza americana

Harley-Davidson rinnova la propria gamma touring con le Street Glide Limited e Road Glide Limited, evoluzione della piattaforma Grand American Touring costruita attorno al monumentale V-Twin Milwaukee-Eight 117 da 1.923 cc con fasatura variabile, che in questa ultima declinazione è più pieno ai bassi e più regolare nell’erogazione. L'elettronica fa un passo avanti con un pacchetto tecnologico di livello superiore, composto da display TFT da 12,3”, sistema operativo Skyline OS e impianto audio potenziato.

Incrociatori da interstate americana

Su strada le differenze emergono nella personalità. La Street Glide Limited appare più intuitiva e naturale nel misto, complice una posizione di guida raccolta che aiuta a gestire le masse importanti. La Road Glide Limited, con carenatura fissata al telaio, offre invece maggiore stabilità alle alte velocità e una sensazione di solidità superiore nei trasferimenti autostradali. L’impianto frenante è adeguato alla stazza, pur con una prima risposta alla leva non particolarmente incisiva.

Il risultato è un pacchetto maturo, coerente con la filosofia Harley-Davidson: meno attenzione alla sportività pura, più enfasi su comfort, tecnologia e qualità percepita. Il prezzo è elevato, ma allineato a una proposta che punta su identità, dotazioni complete e capacità di macinare chilometri con carattere e sostanza.

Per leggere la prova completa con i voti, continua su InMoto.it

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Prove

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS