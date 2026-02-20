Prova Harley Davidson Street Glide Limited e Road Glide Limited: pura possenza americana

Harley-Davidson rinnova la propria gamma touring con le Street Glide Limited e Road Glide Limited , evoluzione della piattaforma Grand American Touring costruita attorno al monumentale V-Twin Milwaukee-Eight 117 da 1.923 cc con fasatura variabile, che in questa ultima declinazione è più pieno ai bassi e più regolare nell’erogazione. L'elettronica fa un passo avanti con un pacchetto tecnologico di livello superiore, composto da display TFT da 12,3”, sistema operativo Skyline OS e impianto audio potenziato.

Incrociatori da interstate americana

Su strada le differenze emergono nella personalità. La Street Glide Limited appare più intuitiva e naturale nel misto, complice una posizione di guida raccolta che aiuta a gestire le masse importanti. La Road Glide Limited, con carenatura fissata al telaio, offre invece maggiore stabilità alle alte velocità e una sensazione di solidità superiore nei trasferimenti autostradali. L’impianto frenante è adeguato alla stazza, pur con una prima risposta alla leva non particolarmente incisiva.

Il risultato è un pacchetto maturo, coerente con la filosofia Harley-Davidson: meno attenzione alla sportività pura, più enfasi su comfort, tecnologia e qualità percepita. Il prezzo è elevato, ma allineato a una proposta che punta su identità, dotazioni complete e capacità di macinare chilometri con carattere e sostanza.

Per leggere la prova completa con i voti, continua su InMoto.it