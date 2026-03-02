Test Kawasaki KLE500 2026: essenziale e con carattere!

Il ritorno della Kawasaki KLE500 riporta in scena un nome storico dell’universo adventure di media cilindrata, aggiornato secondo una logica di semplicità e concretezza. Il progetto ruota attorno al bicilindrico parallelo da 451 cc già noto nella famiglia 500 di Akashi , con circa 45 CV, erogazione lineare, coppia ben distribuita ai medi regimi e una gestione complessiva pensata per essere sfruttabile e pratica. Cambio a sei marce e frizione assistita completano un pacchetto tecnico moderno ma essenziale.

Pochi fronzoli, ma c'è sostanza

La ciclistica si affida a un telaio in acciaio e a sospensioni dalla discreta escursione, con ruota anteriore da 21" che dichiara apertamente l’indole da tuttofare. La posizione di guida è eretta, naturale, con manubrio largo e triangolazione che consente buon controllo anche in piedi sulle pedane. L’elettronica è ridotta al necessario, coerente con la filosofia della moto.

Su strada la KLE500 convince per equilibrio e facilità , grazie a un motore pronto ma mai aggressivo, inserimenti prevedibili e una stabilità che infonde fiducia. Sullo sterrato leggero mantiene compostezza e controllo, senza ambizioni specialistiche ma con una coerenza generale che la rende una compagna onesta per chi cerca un’adventure di media cilindrata semplice, sfruttabile e concreta.

