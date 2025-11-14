Harley-Davidson a EICMA 2025: debutta la Bagger World Cup e le nuove livree 2026

Milano, Italia – 14 Novembre 2025 — Harley-Davidson ha concluso con successo la sua intensa presenza a EICMA 2025, delineando una visione ambiziosa per il futuro. Davanti a oltre 600.000 appassionati internazionali, il brand ha celebrato l'innovazione nel racing, il lifestyle e, soprattutto, la libertà della strada .

L'Anno della Svolta: Arriva la Bagger World Cup

Il fulcro dell'evento è stato l'annuncio della Harley-Davidson Bagger World Cup, la nuova serie mondiale di gare ad alte prestazioni con bagger che prenderà il via nel 2026. Questo campionato rappresenta un capitolo inedito nell'impegno di Harley-Davidson nel motorsport, portando le competizioni di bagger davanti a un pubblico globale in occasione di sei weekend del MotoGP. Presentato in anteprima il prototipo della moto da gara e il logo ufficiale, l'interesse è stato enorme.

Sono stati anche svelati i primi team che formeranno la griglia inaugurale: Saddlemen Racing (Stati Uniti), Joe Rascal Racing (Australia) e Cecchini Racing (Italia). La loro presenza garantisce credibilità globale e ambizione competitiva al neonato campionato.

Trionfi in Pista e Performance in Vetrina

L'anima racing del marchio è stata ulteriormente evidenziata dalla presenza dell'Harley-Davidson x Dynojet Factory Race Team. I piloti Kyle Wyman, Bradley Smith e James Rispoli hanno celebrato una stagione 2025 dominante, culminata con la conquista dei titoli sia nel Mission King of the Baggers Championship che nel Mission Super Hooligan National Championship. In esposizione, i visitatori hanno potuto ammirare le moto da gara e la replica di Wyman, insieme alla moto Hooligan di Rispoli, simboli di ingegneria e prestazioni al top. Il tema delle performance è stato centrale, con aree dedicate alla customizzazione, tecnologie da gara e un Race Simulator interattivo per far vivere ai presenti l'adrenalina della pista.

Anteprima Esclusiva: Le Nuove Livree 2026

I visitatori hanno avuto anche un'anteprima esclusiva delle colorazioni 2026 di diversi modelli, esposti nelle nuove livree previste per il prossimo anno. Tra i più ammirati spiccavano:

La nuova Nightster® S 2026 in Blood Orange .

in . La Street Glide® 2026 in Aurora Blue .

in . La Low Rider® ST 2026 in Olive Steel .

in . La Heritage Classic® 2026 in Purple Abyss .

in . La Breakout® 2026 in Teal Thunder.

Sette dei modelli esposti erano inoltre accessoriati per mostrare l'infinita possibilità di personalizzazione e stile tipica di Harley-Davidson. Altri modelli, inclusa la gamma a produzione limitata Custom Vehicle Operation (CVO), saranno presentati il 14 gennaio 2026.

Avventura, Versatilità ed Esperienza a 360°

Lo spirito di avventura e resistenza del marchio è stato incarnato da Joan Pedrero, presente con la sua **Pan America® ST 1250**, la stessa moto che ha utilizzato per affrontare la Africa Eco Race e la Transitalia Marathon, a testimonianza della grande versatilità del modello. L'area espositiva è stata animata anche dalle customizzazioni delle concessionarie (come la Nightster di Harley-Davidson Torino e i modelli Sportster® S e Pan America 1250 customizzati da BeFuel) e da vari momenti di intrattenimento, dai DJ set alle postazioni fotografiche, fino alle aree gioco, pensati per raccontare l'esperienza Harley-Davidson a 360 gradi.

Con una storia ineguagliabile e una spinta costante verso l'innovazione, Harley-Davidson si conferma leader del settore: in pista, sulla strada e nel cuore della community globale dei motociclisti.