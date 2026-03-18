Vespa, arrivano Primavera e Sprint S 2026: design aggiornato, più sicurezza e tecnologia smart

Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S arrivano per il 2026 con un bel mix di novità che aggiornano lo stile senza perdere quello spirito iconico che le ha rese famose. Restano scooter compatti, super maneggevoli e perfetti per la città, ma ora sono ancora più moderni, sicuri e curati nei dettagli.

Nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S: come cambiano

Partiamo dal look: saltano subito all’occhio i nuovi cerchi da 12 pollici con design a cinque razze sdoppiate, più dinamici e sportivi. La Sprint S si distingue anche per la nuova griglia laterale a cinque feritoie, mentre sulla Primavera cambia la cresta del parafango, ora più elegante. Piccoli ritocchi anche alla “cravatta” frontale e alla sella, con materiali aggiornati. Torna anche il gancio sotto il manubrio, comodissimo per borse e zaini.

Sul fronte sicurezza c’è una novità importante: arriva il doppio freno a disco anche dietro (prima c’era il tamburo). Questo, insieme all’ABS, punta a rendere la frenata più efficace e stabile, soprattutto nel traffico cittadino.

Altro upgrade interessante è il sistema keyless: niente più chiave da inserire, basta averla con sé. In più, puoi aprire la sella e far lampeggiare le frecce per ritrovare la Vespa nei parcheggi affollati. Piccola cosa, ma utilissima nella vita di tutti i giorni.

Il cruscotto fa un bel salto in avanti: mantiene lo stile classico Vespa ma diventa Full LCD, quindi completamente digitale. Con il sistema Vespa MIA puoi collegare lo smartphone e gestire chiamate, musica e navigazione direttamente dal display. Sulla versione Tech c’è addirittura uno schermo TFT a colori da 5”, tra i più avanzati della categoria.

Per quanto riguarda i motori, c’è davvero scelta: benzina (50, 125 e 150 cc) oppure elettrico. Le versioni elettriche sono disponibili sia come ciclomotore (45 km/h) sia come moto, e quelle base hanno anche batterie rimovibili per ricaricare più facilmente.

Nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S: colori prezzo e disponibilità

Come sempre Vespa punta forte sulla personalità. La Primavera propone tonalità eleganti e fresche come Verde Amabile o Beige Avvolgente, mentre la Sprint S è più grintosa con colori come Rosso Coraggioso o Verde Ribelle. La versione Tech invece gioca su finiture opache più sofisticate. Non mancano gli accessori: parabrezza, bauletto, portapacchi e le nuove protezioni perimetrali, ora ridisegnate e più filanti.

Prezzi? Si parte da 4.250 euro per la Primavera 50 e 4.450 euro per la Sprint S 50, salendo a 5.600 euro per le versioni 150.