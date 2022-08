BMW R NineT Tatoo: opera d'arte su due ruote

Un BMW R nineT decisamente frizzante e artistica. E' quella nata in occasione dei 90 anni della Casa di Monaco che, grazie all'opera del maestro tatuatore Marco Manzo , fu protagonista di uno degli eventi più importanti del mondo dei tatuaggi artistici: la Mostra Tattoo Forever di Roma, con l'attrice Asia Argento come madrina d’eccezione.

La speciale BMW R nineT tatuata è un’opera d’arte, caratterizzata da un’eleganza raffinata dove le classiche proporzioni di un modello Roadster vengono definite dal motore boxer, dal serbatoio compatto e dalla coda snella, lasciando ampio spazio alle personalizzazioni e, per l’occasione, la sua livrea si arricchisce da simbolici tattoo e dettagli preziosi: forcella, cerchi, copri punterie e i pannelli laterali del serbatoio sono in foglia d’oro. Il frontale è stato rivisitato aggiungendo un secondo faro in verticale, mentre finiture di colore nero e oro scolpiscono le curve.



Grazie ad una particolare pellicola spray rimovibile della Graphic S.r.l, i due parafanghi e il serbatoio della moto assumono una colorazione dark opaca sulla quale, con una minuziosa tecnica manuale di lavorazione a rilievo realizzata da infinite e minuscole gocce color oro, è stato creato dall’artista un unico tatuaggio che corre per tutta la lunghezza della moto e che crea uno stile ornamentale quasi ipnotico ed etnico.



La BMW R NineT Tattoo venne esposta presso gli spazi del Macro, La Pelanda ( Centro di produzione culturale, di Roma), quale vera e propria opera d’arte, per tutta la durata della mostra Tattoo forever, prodotta da COR, enti promotori Roma Capitale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e sotto la direzione artistica dello stesso Marco Manzo.