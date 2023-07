Formula E, DS Penske a Roma per tornare al successo

DS Penske all'attacco a Roma

“Abbiamo quattro gare in 15 giorni – ha osservato Vergne all’inizio del week end italiano della Formula E – Sarà molto difficile rimontare nel Campionato, ma in Formula E tutto è possibile” ha detto il pilota francese. Che poi ha lanciato la sfida: “Possiamo fare un buon week end, vincere entrambe le gare e cercare di avere delle chance per giocarcela a Londra”.

Dello stesso avviso Vandoorne, anche lui presente nell’albo d’oro della gara italiana: “Roma è una dei miei circuiti preferiti della stagione. Abbiamo ottenuto ottimi risultati su questa pista, per cui puntiamo a replicarli. Ci saranno buone opportunità” ha spiegato il pilota belga.

DS Penske arriva da una sessione di test sul circuito di Varano, che secondo i piloti sono stati utili per ottenere informazioni anche in vista dell’appuntamento di Roma, ma che non rivoluzioneranno le prestazioni della vettura. “Spero che il test ci aiuterà a fare un po’ meglio in questa gara” ha proseguito Vergne.

