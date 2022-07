ePrix Londra gara1: Dennis vince in casa e batte le Mercedes

Jake Dennis ancora profeta in patria, un anno dopo , a vincere nuovamente l’ePrix di Londra. Gara-1 corre via per mezz’ora come se Londra fosse una novella Montecarlo affrontata dalla F1. I primi 5 in griglia a fare corsa di testa, occupare le prime 5 posizioni nell'ordine: Dennis, Vandoorne, De Vries, Sette Camara e Askew.

Mortara, che colpo al primo giro

Se la gara non regala grandi episodi né emozioni davanti, nelle posizioni meno in vista - dalla seconda metà della top ten alle retrovie - si registrano manovre a suon di sportellate. E' un po’ il “festival della fibra di carbonio”, invece, l'avvio.

Il primo giro è un colpo durissimo sulle speranze di titolo Piloti di Edoardo Mortara. Curva 2 lo vede coinvolto in un incidente con la Jaguar di Sam Bird, ritirato. Mortara fa tutto il giro senza avantreno della Venturi, cambia il muso, torna in pista ma senza esiti utili.

17 minutes + 1 lap to go @Sebastien_buemi picks up a 5 second penalty for causing a collision with @JeanEricVergne.



Follow LIVE timing https://t.co/eyJkPu28N5



2022 @SABIC #LondonEPrix pic.twitter.com/Rq9RGSfu0F — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 30, 2022

DS sfida interna in avvio

Va male l’ePrix di Vergne, con le DS a lottare tra loro in apertura. Non benissimo l'ePrix di Evans, che nel finale mette insieme un bottino di punti che è poca cosa, visto il sesto posto, per nutrire ambizioni di titolo. In questo scenario, Stoffel Vandoorne costruisce un solidissimo secondo posto, va bene seguire per 45 minuti più un giro un Dennis padrone assoluto della situazione.

I 18 punti fanno comodo al belga di Mercedes, che apre un gap di 29 punti su Mortara nel mondiale, a tre ePrix dal termine. L'elvetico di Venturi è scavalcato da Mitch Evans, secondo a 27 punti da Vandoorne.

ATTACK MODE for the top five as @svandoorne chases down the leader, @JakeDennis19 ??



Follow LIVE timing https://t.co/eyJkPu28N5



2022 @SABIC #LondonEPrix pic.twitter.com/d7z7CLJXz5 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 30, 2022

Dennis e un Vandoorne da gestire

L’ultimo giro è una sfida tra De Vries e Cassidy per il terzo posto. De Vries resiste agli attacchi del pilota neozelandese di Envision, autore di un finale con gran ritmo. "Sinceramente è stata una delle gare più dure fisicamente. Abbiamo provato a gestire Stoffel alle spalle, il team ha fatto un gran lavoro, la strategia è stata ottima. Bellissimo vincere qui davanti al publico, una delle emozioni più grandi in carriera", le parole a caldo di Dennis.

A lovely move from @NickCassidy_ as he moves into the top five!



Follow LIVE timing https://t.co/eyJkPu28N5



2022 @SABIC #LondonEPrix pic.twitter.com/mOisWKjSCl — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 30, 2022

Vandoorne e una chance mai avuta

Tra i momenti cruciali dell'ePrix, la strategia "copiata" dei primi due sul secondo Attack Mode, attivato nello stesso passaggio da Dennis e De Vries a 23 minuti dalla bandiera. "E' una buona giornata, finire oggi secondo. Bravo a Jake, già dalle libere è stato molto veloce, ha guidato una corsa intelligente. Ho provato a stargli il più vicino possibile e il più a lungo possibile, ma su questa pista non è facile passare.

Mancano tre gare, domani avremo un'altra opportunità. Forse avrei potuto avere un'opportunità per provare il soprasso se avessi saputo prima la sua strategia", le parole di Vandoorne, a lasciare l’inquadratura tutta a Dennis nell'ultimo giro di gara, concedere un vantaggioa chi ha vinto con merito la prima delle due gare che la Formula E corre a Londra.

A punti chiudono anche Askew quinto, poi Evans, Da Costa, Gunther, Di Grassi e Buemi. Domani si replica con gara-2 dell'ePrix di Londra, sempre alle 16:04.