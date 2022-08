Paura all'ePrix Seoul: De Vries salvato dall'halo in gara1 vinta da Evans

Tutte le notizie di Formula E

Due minuti di gara e poi il caos, su una pista rimasta umida dalla pioggia del mattino, che ha scritto la griglia di partenza con qualifiche sul bagnato. Finiscono fuori in 8 monoposto sull'ultima curva che porta sul dritto di partenza. Ripartono solo in 2, Nato e Cassidy.

Fuori dai giochi sono Askew,Turvey, Buemi, De Vries, Lotterer, Ticktum. La Nissan di Buemi è tra le prime macchine a finire lunga, contro le barriere, poi arriva De Vries a tamponarlo e l'Halo a proteggere il casco.

Great to see all seven drivers walk away unscathed from this incident at the start of the race.



Round 15 is currently under red flag conditions as the cars are recovered from the track.



2022 Hana Bank #SeoulEPrix pic.twitter.com/ce7ODepDiS