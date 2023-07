ePrix Portland, Maserati: ci aspettiamo una gara strategica

La corsa al titolo

Maserati vola negli Stati Uniti con la vittoria nell'ePrix di Jakarta in tasca. Guenther ha corso bene in Indonesia, conquistando un podio e il successo in gara-2. Da questo risultato riparte il team diretto da Rossiter, fuori dalla lotta per il titolo mondiale Piloti o Costruttori. Una partita limitata a Wehrlein, Dennis, Cassidy, Vergne ed Evans, la prima; a Porsche, Envision, Jaguar, la seconda.

Un ePrix critico per la gestione energetica

"Dopo un week end incredibile a Jakarta, siamo concentrati su Portland, che rappresenta una delle gare più impegnative della stagione. Non solo è una novità ma si tratta di un circuito realizzato appositamente per la Formula E e questo fa sì che la tracciatura sia diversissima da ogni altra vista finora", anticipa Rossiter.

"Ha molte curve veloci, scorrevoli, pochissimi punti di frenata e questo ne farà, probabilmente, una gara molto tattica, nella quale sfruttare la scia. Pur avendo vinto l'ultima gara, non possiamo fare affidamento sui risultati passati. Dobbiamo rimanere concentrati e affrontare il week end come abbiamo sempre fatto finora".

Portland come Berlino

Pista di Portland preparata al simulatore, dal quale le squadre ricavano i primi dati sulla severità dell'efficienza energetica. "Guardando le caratteristiche del circuito, dovrebbe introdurre un elemento di novità allo stile delle gare viste finora", dice Mortara, mentre Gunther, aggiunge: "La pista di Portland sembra essere molto veloce e la natura scorrevole della tracciatura impatterà notevolmente sulle strategie in gara. Mi aspetto di vedere qualcosa di simile a quanto avvenuto a Berlino sulle scie".

Complice il fuso orario, l'ePrix di Portland vedrà orari non esattamente favorevoli per il pubblico europeo. La qualifica si correrà sabato 24 giugno a partire dalle 21:40. L'ePrix, invece, scatterà domenica 25 alle 2:03 ora italiana. Dirette, come di consueto per la gara su Sky Sport via satellite o in streaming su Now, e su Canale 20.