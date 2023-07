ePrix Roma: sfida testa a testa tra DS e Maserati

A caccia di successi parziali e con un risultato nel mondiale da provare a centrare, Maserati si prepara a un ePrix di Roma che segna il ritorno del Tridente - nelle corse in monoposto - in una gara italiana.

Sabato e domenica la Formula E che fa tappa a Roma affronta due appuntamenti decisivi per l'assegnazione del titolo Piloti. È un affare ristretto a quattro protagonisti, una sfida alla quale Maserati è estranea come anche quella per la vittoria nel mondiale Costruttori.

La stagione d'esordio in Formula E, sebbene accanto a una struttura consolidata come la ex Venturi di Monaco Sports Group, ha presentato sfide da superare per il team e grandi soddisfazioni, maturate nell'ePrix di Berlino e, ancor di più, con la vittoria di Jakarta.Il derby Maserati-DS

"Con sole due settimane di gara restanti, stiamo arrivando al finale della Stagione 9. È stata una campagna lunga ma, con ancora 141 punti in palio, è tutto in gioco. Dopo una serie di corse nelle quali siamo stati competitivi, recentemente, abbiamo nel mirino la top-5 nel mondiale Costruttori", fissa l'obiettivo il team principal James Rossiter.

"Siamo una squadra di lottatori, Edo e Max attraversano un buon momento di forma. Abbiamo riposato, siamo motivati e pronti a dare tutti noi stessi in questo luglio. Restiamo con i piedi per terra nel nostro approccio e capitalizzeremo ogni opportunità che arriverà, per massimizzare il risultato".

Maserati è attualmente sesta nel mondiale, con 95 punti contro i 139 di DS Penske. Sfida "tutta in casa" se pensiamo all'appartenenza dei due brandi all'universo Stellantis e al powertrain DS utilizzato da Maserati, con specifiche ottimizzazioni lato software.

Roma come nessun altro ePrix

Difficile erodere il vantaggio di 44 punti, non impossibile. Tanto più visto il recente rendimento trovato dal team, specialmente con Max Guenther, sesto a Portland, ultimo ePrix corso prima di Roma.

"E' uno dei migliori eventi della stagione e sono entusiasta di correre nuovamente nel quartiere dell'Eur. La pista ha tutte le caratteristiche del tipico circuito vecchia scuola della Formula E", commenta il pilota tedesco. "Ci sono sconnessioni, cambi di superficie, curve lente, di media e alta velocità, come anche grandi variazioni altimetriche: tutte insieme creano una vera sfida alla guida. La squadra attraversa un gran momento di forma, sento che lo slancio che abbiamo costruito è dalla nostra parte. Dovremo restare calmi, affrontare il week end sessione dopo sessione e vedremo dove saremo alla fine".

Gara di casa per Maserati, l'ePrix di Roma. Gara di casa per Edoardo Mortara, da quanto la Svizzera non ospita più l'ePrix di Zurigo.

"Come italo-elvetico, quest'anno l'ePrix di Roma è la mia gara di casa. Non vedo l'ora di tornare in una città che amo per cultura e atmosfera. Mi godrò il fatto di correre davanti ai tifosi italiani, sarà un evento speciale correre con Maserati per la prima volta in casa dal 1957. Sono concentrato e preparato per dare tutto il prossimo week end, spero otterremo i risultati che meritiamo".

ePrix di Roma, gli orari tv e il programma

Il programma del week end - pressoché identico per le due giornate di gara-1 e gara-2 - vede le libere 1 di venerdì 14 luglio iniziare alle 17:00, poi la qualifica al sabato si correrà tra le 10:40 e le 11:55. L'ePrix di Roma scatterà alle 15:03. Di seguito gli orari di tutte le sessioni e le dirette tv e streaming.

ePrix Roma gara-1

14 luglio - Prove libere 1: 17:00-17:45 (diretta su canale YouTube Formula E)

15 luglio - Prove libere 2: 8:10-8:55 (diretta su canale YouTube Formula E)

15 luglio - Qualifiche: 10:40-11:55 (diretta su Sky Action e in streaming su Now)

15 luglio - ePrix Roma dalle 15:03 (diretta su Sky Arena, in streaming su Now; su digitale terrestre Italia 1)

ePrix Roma gara-2

16 luglio - Prove libere 3: 8:10-8:45 (diretta su canale YouTube Formula E)

16 luglio - Qualifiche: 10:40-11:55 (diretta su Sky Action e in streaming su Now)

16 luglio - ePrix Roma dalle 15:03 (diretta su Sky Arena, in streaming su Now; su digitale terrestre Italia 1)