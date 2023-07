Formula E, spaventoso incidente a Roma: Bird viene centrato da due auto

ROMA - Brutto incidente che ha scatenato la bandiera rossa in gara-1 all'E-Prix di Roma, penultima tappa del campionato 2023 di Formula E. Al nono giro, Sam Bird ha perso il controllo della sua vettura, finendo a muro e successivamente in testacoda in mezzo alla pista. Alcuni piloti hanno evitato la sua Jaguar, colpita però in pieno da Buemi e Mortara. Subito è stata esposta la bandiera rossa, ma fortunatamente tutti i piloti sono riusciti ad uscire dalle auto senza bisogno di aiuto. Distrutte, invece, le macchine dei tre che ovviamente non hanno potuto proseguire la gara.