Formula E, presentato il calendario 2024: non c'è Roma

Il 13 e 14 aprile prossimi, la Formula E farà tappa in Italia. E se da cinque anni a questa parte a ospitarla è sempre stata Roma, per il 2024 non sarà così: nel calendario, infatti, la casella relativa al circuito della settima e ottava a tappa non vede menzionare l'Eur, ma un vago "da definire". Il contratto con la Capitale scade del 2026, ma la decisione è stata presa. Il motivo? Tecnico e meccanico, dicono dalla Fia. Dunque, nessuna bocciatura per la città e l’organizzazione (che però dovranno rinunciare ai circa 70 milioni di euro di ritorno economico).