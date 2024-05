Cassidy show all'ePrix Berlino, vince e va in testa al Mondiale di Formula !

Caos calmo a Berlino, dove l' ePrix corso a Tempelhof riserva la consueta gara al risparmio - e ritmo rallentato per oltre 30 giri - ma con un numero di sorpassi e cambi di posizione impossibile da seguire dal giro 1 al giro 40. In realtà, la vittoria di Cassidy su Jaguar arriva al giro 46, sei oltre la lunghezza prevista , per il recupero delle tornate spese dietro Safety Car. Il pilota della Jaguar (vincitore quest'anno in gara-due a Diriyah) strappa a Wehrlein la prima posizione della classifica piloti del Mondiale di Formula E 2024.

Sono due e raggruppano i piloti al giro 11 (stop di Eriksson su Envision) e al giro 30 (stop di Guenther). È un ePrix di Berlino deciso dalle strategie di gestione dell'energia, così diventa fondamentale e premiante correre nel gruppo, esporsi il meno possibile in testa alla gara e provare a giocare la sorpresa nel finale.

UNBELIEVABLE SCENES @NickCassidy_ comes from NINTH on the grid to win the Round 9 @SUNMINIMEAL #BerlinEPrix! pic.twitter.com/TOIaYRJmCy — Formula E (@FIAFormulaE) May 11, 2024

Cassidy presente quando conta

Cassidy, nono in griglia, si eclissa nel corso dell'ePrix, fino ad arretrare in 18° posizione dopo la seconda Safety Car. Poi, d'un colpo, il recupero che lo porta in seconda posizione. È il giro 43 quando spunta là davanti, secondo e in scia a Vergne, che ha corso, invece, un ePrix sempre tra le prime 5 macchine. Il risultato? Cassidy rimonta e allunga con margine su tutto il gruppo, grazie al 2% di energia residua extra.

"Spero vi sia piaciuta la gara, è stata davvero difficile. Il team ha corso senza errori, la strategia è stata perfetta anche se non avevamo la macchina per vincere oggi", racconta Cassidy, che va in testa al mondiale, davanti a Wehrlein. "Abbiamo un gruppo straordinario di persone, mi sto divertendo quest'anno e giornate come questa sono decisamente speciali".

Vergne soddisfatto del piazzamento

Per una Jaguar che ha giocato una carta molto diversa nella gestione dell'ePrix, c'è una DS Penske velocissima in qualifica e ancora sul podio in gara.

"Gara molto intensa, sono felicissimo della seconda posizione", dice Vergne. "Non abbiamo visto Nick arrivare su una strategia diversa, io ho corso con una tattica per fare corsa davanti e in gestione dell'energia, ma non ho nulla da recriminare. Sono molto contento del secondo posto, è un altro podio e domani ci sarà un'altra gara".

Cassidy ha preso facilmente la testa della corsa al giro 43, allungando come nessun altro era riuscito (né vi aveva tentato) nei 42 giri precedenti. Uno sviluppo dell'ePrix tutto sul tema di un gruppo di monoposto molto vicine e in costante lotta per la posizione.

Un altro pilota che ha rimontato da una posizione arretrata in griglia è stato Oliver Rowland. Dal 15° posto è arrivato a lottare con Vergne per la seconda piazza. Alla fine, chiude terzo: "E' stata una gara intensa, ho provato a battagliare con piloti che avevano 1-2% di energia in più. Davvero una corsa intensa, non potevi sbagliare, né essere troppo aggressivo".

More bad news for @abtmotorsport! @KelvinvdLinde has sustained damage to his front wing and is forced to return to the pits.@SUNMINIMEAL #BerlinEPrix pic.twitter.com/jjLYSypzlr — Formula E (@FIAFormulaE) May 11, 2024

I delusi dell'ePrix di Berlino

Ha sprecato un'opportunità di ottenere punti importanti è stato Jake Dennis. Dalla penultima fila in griglia, il campione del mondo in carica era risalito fino alla top 5 ma una foratura e un errore in frenata, al giro 40, lo hanno costretto al pit-stop e all'abbandono dei sogni di gloria.

Giù dal podio terminano Evans, Wehrlein e Da Costa, poi Vandoorne, Mortara - poleman di giornata -, Fenestraz e Barnard (in McLaren ancora a sostituire l'infortunato Bird). Occasione sprecata di andare a punti per le due Maserati, protagoniste di battaglie in pista e con danni che hanno costretto Guenther al ritiro e Daruvala al 17° posto. Il pilota indiano, fino allebattute conclusive, era in lizza per un piazzamento tra i primi 6.

CONTACT for @DaruvalaJehan



The @maseratimsg loses any chance of points as rejoins the running at the back of the grid. @SUNMINIMEAL #BerlinEPrix pic.twitter.com/25GXXqj3xT — Formula E (@FIAFormulaE) May 11, 2024

Domenica si replica, gara-2 dell'ePrix a Berlino su una tracciatura di Tempelhof molto più scorrevole e veloce rispetto al passato ma con il tema dell'estrema gestione energetica sempre presente.