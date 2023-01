Dakar 2023, morto spettatore italiano: il video che scagiona il pilota

La tragedia del turista italiano morto in un incidente in pista durante la tappa da Riad e Harad ha scosso l'edizione 2023 della Dakar . Lo spettatore 69enne, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato infatti travolto dal camion di Ales Loprais , leader della classifica dei mezzi pesanti con il Praga V4S.

Dakar, morto uno spettatore italiano durante la gara

L'uomo si trovava dietro una duna al km 6 della nona tappa, ed è rimasto schiacciato dalla ruota anteriore sinistra del camion in fase di atterraggio dallo scollinamento del dosso. Il pilota del camion si dice devastato e consapevole che questa morte lo perseguiterà per il resto della sua vita. La novità è che lo stesso Loprais ha pubblicato un video che comunque lo scagiona per quanto riguarda la dinamica dell'incidente.

Il pilota non poteva vedere lo spettatore

Loprais e gli altri due membri dell’equipaggio infatti non si erano resi conto di aver colpito lo spettatore, dato che la vittima si trovava inspiegabilmente in una zona vietata al pubblico. Le immagini dalla camera on-board pubblicate sui social dallo stesso Loprais mostrano come, considerando l'altezza della cabina del camion, lo spettatore si sia trovato proprio nel punto cieco di chi era alla guida del mezzo, per cui non è stato visto. Ma anche se Loprais lo avesse visto, sarebbe stato impossibile per lui cambiare traiettoria: la vittima infatti si trovava esattamente sulla linea della ruota anteriore sinistra che stava atterrando dal salto. Insomma, l'impatto era inevitabile.

Loprais si ritira: il video che lo scagiona

Nel frattempo, è arrivato un aggiornamento: Loprais si è ritirato dalla Dakar. Sconvolto dall'incidente, il pilota ceco si è immediatamente messo a disposizione per supportare le autorità locali nella loro indagine. Di conseguenza, non ha potuto continuare la gara. Di seguito, il video pubblicato dallo stesso Loprais.