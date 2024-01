Busi: "La mia Dakar senza velo"

TORINO - "Papà, da piccola giocavo con le bambole? Dice che non gli pare, d’altronde anch’io non ne ho ricordo". Rebecca Busi risponde così dall’Arabia a una domanda se vogliamo banale. Di sicuro ricorda una macchinina elettrica bianca. Di quelle che un tempo i bambini chiedevano a Babbo Natale. Papà Roberto, che ha un’azienda di arredi religiosi, la regalò alle figlie Rachele e Rebecca, ma la minore se l’accaparrò, targandola Reby01. La prima stimmate di un destino a quattro ruote e battagliero che l’ha portata due anni fa ad essere la più giovane partecipante alla Dakar e ora, alla terza edizione, la prima da professionista, l’unica donna italiana al via. Rebecca Busi, 27 anni, laurea e master in Economia, è pronta a salire sulla sua Maverick Cam Am X3 XRS RR, un buggy small size (900 cc) ma full power (200 cv) sulle dune e le pietraie dell’Arabia Saudita. Senza velo, ma l’arcobaleno simbolo della libertà sul casco, come Lewis Hamilton quando ha corso da queste parti in F1. E con sponsor OnlyFans, un social nato per gli adulti che re Salman ha bandito.