La Dakar di Gioele Meoni, nel nome del padre: “Lui è con me"

TORINO - «Avevo dieci anni, papà aveva appena vinto la sua seconda Dakar consecutiva. Al ritorno mi disse: quando sarai maggiorenne la correremo insieme. Non abbiamo fatto in tempo, ma ora mantengo la sua promessa. Perché lui è con me». Domani saranno passati 19 anni dal tragico incidente dell’11 gennaio 2005 al km 184 dello sterrato tra Atar e Kiffa, in Mauritania, che s’è portato via per la frattura di due vertebre Fabrizio Meoni, una leggenda dei deserti. Due Dakar (quelle originali, con partenza da Parigi: 2001 e 2002), quattro Faraoni, quattro Tunisia. Sempre sulla Ktm arancione e argento con la tuta griuffata di blu.