Ecobonus auto, c'è la conferma: 1 miliardo e 800 milioni stanziati fino al 2030

Tornano gli incentivi per l'acquisto dei veicoli elettrici o ibridi nonostante la smentita di poche settimane fa da parte del Governo . Il bonus durerà per 8 anni : le risorse stanziate ammontano a 800 milioni per tutto il 2022 e 1 miliardo e fino al 2030 , riservati all'intero comparto auto.

Giorgetti: "Nuovo decreto in arrivo"

Se nello scorso gennaio era stato smentito lo stanziamento di denaro per il 2022, ora il Governo fa dietrofront e annuncia nuove importanti decisioni. “Prevediamo di introdurre incentivi per autoveicoli ecologicamente compatibili con un decreto che seguirà il provvedimento di oggi”, ha dichiarato Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico nella conferenza stampa che si è tenuta lo scorso 18 febbraio a seguito del Consiglio dei Ministri. Una nuova normativa è infatti attesa per capire al meglio la distribuzione degli incentivi per fasce di veicoli. Il bonus infatti si dividerà in base alle emissioni di CO2 prodotte dal veicolo acquistato. Le risorse stanziate saranno distribuite tra industrie e consumatori attraverso decreti attuativi. Come annunciato dallo stesso Giorgetti, il procedimento si servirà della collaborazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Ministero della Transizione Ecologica.

