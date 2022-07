Sfrecciava sulla 4 corsie col monopattino: folle fermato dai Carabinieri

Continuano le lamentele degli italiani sui monopattini elettrici , o meglio sul loro uso da parte di guidatori incuranti del pericolo. C'è addirittura chi ha pensato a dei veri e propri corsi per saperli guidare e forse non è un'idea così assurda. Un impavido e sprovveduto amante del mezzo green ha avuto infatti la folle idea di utilizzarlo su una strada statale , senza pensare a quanto sia rischioso per sè stesso e per gli automobilisti, oltre che severamente vietato .

Follia a Nuoro

Immaginate l'espressione degli automobilisti quando si sono visti passare accanto un uomo su monopattino elettrico. Alla guida un buffo signore vestito di nero (e con il caldo e l’asfalto infuocato non è proprio un’ottima idea), con un berretto in testa e un marsupio sulla spalla. È accaduto nella mattinata del 7 luglio sulla strada statale 131 a quattro corsie, nel tratto che da Budoni porta a San Teodoro, in direzione di Olbia.

L'uomo non si è neanche fermato quando ha incontrato dei lavori in corso all'altezza della galleria di San Teodoro, con la strada ristretta in una sola carreggiata a doppio senso di marcia. I guidatori increduli lo hanno ripreso con il cellulare e hanno avvisato i Carabinieri, i quali hanno proceduto a fermare il folle e sanzionarlo per il gravissimo e imprudente gesto.

Monopattino elettrico, giovane paga 12mila euro per un noleggio!