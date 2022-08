Negli Stati Uniti potrai ricaricare l'auto bevendo il caffè Starbucks

Viaggiare da uno stato all'altro negli Stati Uniti non è come attraversare le regioni italiane. Lì le strade e le distanze sono molto più lunghe rispetto a quelle a cui tutti siamo abituati e sono per questo necessari tanti punti di ricarica per i viaggiatori che guidano un'alto elettrica. Volvo e Starbucks hanno quindi deciso di collaborare per installare numerose colonnine di ricarica nelle aree di parcheggio delle note caffetterie.

Rifornimento con vista

La rete delle stazioni di ricarica si estenderà per 2.180 km, dallo stato del Colorado a quello di Washington, e tutti coloro che hanno una vettura dotata di prese di tipo CCS1 o CHAdeMO standard potranno usufruirne, con qualche differenza a seconda del tipo di automobile: i guidatori di modelli Bev Volvo potranno infatti ricaricare l'auto gratuitamente o a tariffa preferenziale. Già sono stati installati 4 punti di ricarica nella sede Starbucks a Provo, nello Utah, un "progetto-prova" che darà il via alla lunghissima catena di colonnine da Seattle a Boise, da Salt Lake City fino ad arrivare a Denver, per un totale di ben 60 punti di ricarica rapidi in 15 caffetterie. Il percorso non è casuale perchè questa arteria ripercorre sei delle foreste nazionali più belle del Paese, come lo Snoqualmie Pass a Washington, il fiume Snake nell'Idaho, l'Arches National Park, Park City e la stazione sciistica di Vail nello Utah.

Anders Gustafsson, svp Americas Region e presidente e Ceo di Volvo Car USA, ha annunciato l'innovativo progetto: "Partnership come questa sono estremamente importanti mentre continuiamo a muoverci verso un futuro più sostenibile ed elettrificato. Stiamo creando una rete di ricarica per veicoli elettrici che può adattarsi perfettamente alla vita di tutti i giorni. I caricabatterie rapidi ChargePoint DC possono riportare modelli come il Volvo C40 Recharge da una carica del 20% a una del 90% in circa 40 minuti".

