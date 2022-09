Nissan X-Trail: il nuovo SUV giapponese "diversamente ibrido"

Bello dentro, bello grande e anche abbastanza “cattivo” fuori, sicuramente alternativo in tema di alimentazione , dotato com’è dell’ultima versione dell’e-Power, l’elettrico senza spina, o il motore “diversamente ibrido”, come l’hanno definito. La quarta generazione del Nissan X-Trail sbarca in Italia e in Europa dopo 20 anni di storia e 7 milioni di pezzi venduti nel mondo. E lo fa spingendo sull’acceleratore di una transizione della mobilità che ancora non decolla sull’elettrico e allora ben venga l’uovo di colombo dell’e-Power che potrebbe accontentare tutti.

Motore e prestazioni

La nuova X-Trail si presenta sul mercato in due declinazioni dipendenti dalla trazione, a due o quattro ruote motrici e n quest’ultima, dove interviene il sistema e-4ORCE, l'auto ha due motori elettrici invece che uno. Mentre, nella versione 2 ruote motrici la power unit è formata da un motore elettrico sull'anteriore da 204 cv (150 kW) e 330 Nm di coppia, per la propulsione. L’e-Power funziona cosi: a produrre energia, per entrambe le versioni ci pensa un motore turbo benzina, tre cilindri a compressione variabile da 1,5 litri L'energia prodotta dal motore termico va all'inverter e da questo può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o nel caso della quattro ruote motrici a entrambe i motori.

In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote, mosse solamente dal (o dai) propulsori elettrici. Con la trazione integrale e-4ORCE, i due motori elettrici, uno per ogni asse, sono gestiti da un sistema che regola la forza motrice e l'azione frenante sulle singole ruote. La potenza totale è pari a 213 cv (157 kW), con motore posteriore da 128 cv (94 kW) e l'anteriore 95 cv (70 Kw). La vettura impiega 7" per passare da 0 a 100km/h. Non manca anche qui l'e-Pedal Step, la tecnologia già presente su altri modelli elettrificati Nissan che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando esclusivamente il pedale dell'acceleratore.

Rimandi a stelle e strisce

Detto del cuore, passiamo al corpo. La rivoluzione X-Trail è fatta un po’ all’americana, perché questa nuovo Suv-ammiraglia del Marchio giapponese si porta dietro non poco a livello di ispirazione e di soluzioni di quell’immagine di solidità e possanza del gemello americano chiamato Rogue. Ma ci aggiunge un tocco di eleganza europea che lo rende meno “pesante”. Realizzato sulla piattaforma CMF-C dell'Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, l’X-Trail conserva la riconoscibilità Nissan che comincia dal tetto flottante, continua con la griglia V-Motion per arrivare al frontale con i gruppi ottici che seguono la linea del cofano e sono capaci di adattare la forma del fascio luminoso in base alle condizioni stradali e alla presenza di altre vetture sulla strada. Al posteriore, ecco spuntare luci sdoppiate e avvolgenti che pure garantiscono un'ampia apertura del bagagliaio. La complessiva aggressività arriva dalle fiancate poderose e da tanti piccoli particolare messi insieme. Intanto i generosi passaruota laterali che che trasmettono robustezza, poi le modanature che disegnano una linea tra passaruota anteriori e posteriori, completano quella sensazione di dinamicità.

Connettività

A completare la rivoluzione di X-Trail, la qualità decisamente superiore dei materiali e delle finiture. degli interni, arricchite da un pacchetto tecnologico di ultima generazione. Conducente e passeggeri infatti dispongono di: display HD NissanConnect da 12,3” con accesso a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione del veicolo compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay, Head-Up Display da 10,8”, il più ampio della categoria, e funzioni Home-to-Car compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa. Nuovo anche il sistema di infotainment avanzato, che offre un'ampia gamma id servizi connessi, tra cui l'integrazione con gli smartphone, l'In-Car WiFi per collegare fino a sette dispositivi, e l'app NissanConnect Services per gestire e monitorare il veicolo da remoto. Il selettore della modalità, e-shifter, trova posto nel tunnel centrale insieme a due porta bicchieri, uno slot per la ricarica wireless per gli smartphone da 15w e un ampio vano porta oggetti, in grado di ospitare una borsa o un tablet. Sempre nel tunnel, sulla parte posteriore, ci sono i comandi dedicati al sistema di climatizzazione e una doppia porta USB di tipo A e C ad uso dei passeggeri sul divanetto.

Razionale anche la divisione degli spazi: la seconda fila di sedili si divide in una configurazione 40:20:40, con sportello centrale per il trasporto di oggetti lunghi. Il divanetto posteriore può scorrere in avanti per massimizzare lo spazio del bagagliaio e consentire un facile accesso alla terza fila nella configurazione sette posti (unico SUV elettrificato sette posti disponibile sul mercato). Per i bagagli, X-Trail è "best in class" con 585 litri, ben 20 litri in più rispetto alla precedente generazione.

Allestimenti e prezzi

Al reparto sicurezza, c’è l’altro cuore pulsante di Nissan con la sicurezza attiva garantita dall'ultima generazione del sistema Pro Pilot Assist con Navi-link, che assiste il conducente in un numero sempre più ampio di situazioni. L'Intelligent Forward Emergency Braking di Nissan con funzione predittiva dispone di una avanzata tecnologia radar: legge la strada oltre l'auto che precede e rileva se un veicolo frena improvvisamente. Per finire, 10 i colori disponibili per la carrozzeria e cinque combinazioni bicolore, per un totale di ben 15 varianti. Disponibile in 4 allestimenti X-Trai può essere già ordinato presso le concessionarie. Prezzi a a partire da 38.080 euro. Bello, cattivo e alternativo: what else?