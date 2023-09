Lotus Emeya, 900 cv per la super elettrica

Raffinata e sportivissima

I muletti di sviluppo avevano indirizzato chiaramente verso una GT dalle forme morbide, con tagli e spigolosità concentrate sul frontale e sul volume posteriore.

Lotus pone l'accento sulle prestazioni aeodinamiche che accompagnano lo stile. Oltre allo spoiler attivo, anche il diffusore, la griglia frontale e il dam operano controllati dall'elettronica per bilanciare la necessità di una ridotta resistenza all'avanzamento e la produzione del carico aerodinamico funzionale alla prestazione in curva.

Lo spoiler attivo, al retrotreno, è composto da due elementi ed è ben 10 cm più ampio nella superficie del profilo principale rispetto alla soluzione pensata per Lotus Eletre. Vale 215 kg di deportanza, l'interazione dello spoiler con il diffusore.

Il progetto Emeya è in diretta contrapposizione alla Porsche Taycan. Entrambe sono delle granturismo (4 posti su sedute singole, a bordo della Lotus, 4+1 per la Taycan) ad altissime prestazioni. Lo schema di trazione della Emeya è a due motori elettrici, quello posteriore sfrutta una trasmissione a due velocità. Una scelta che assicura elevate velocità di punta e aiuta a contenere i consumi di energia.

Quanto va forte

La batteria è da 102 kWh e si ricarica in CC fino a 350 kW. Il merito è dell'architettura elettrica a 800 volt, che ha una fetta importante anche nel garantire prestazioni elevatissime (e ripetibili).

La potenza in gioco è di 918 cavalli e 985 Nm, in un sistema elettrico in grado di spingere Lotus Emeya fino a 256 km/h e accelerare in 2"8 da 0 a 100 km/h. Questi i numeri della versione top di gamma, un'indicazione con la quale Lotus, indirettamente, suggerisce l'esistenza di altre versioni nella gamma della GT.

Dentro regna il comfort