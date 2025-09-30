IPlanet, la stazione che rivoluziona la mobilità elettrica

Un nuovo modo di ricaricare

In Italia ad oggi sono installati circa 67.500 punti di ricarica ad uso pubblico, con un tasso di crescita annuo intorno al 30%. Una rete in espansione che è ancora lontana dall’essere capillare ed omogenea. La maggior parte delle colonnine installate, infatti, è di tipo lento (circa l’80% del totale) e questo limita la possibilità di effettuare ricariche rapide nei momenti in cui il tempo a disposizione è poco. Inoltre, a differenza della classica stazione di servizio dedicata alla mobilità tradizionale, per chi guida elettrico non esiste ancora un vero e proprio punto di riferimento. Ed è per questo che IPlanet ha deciso di introdurre un nuovo modello di infrastruttura: multiservizio, affidabile e in grado di accompagnare i guidatori di oggi nel futuro della mobilità elettrica.

La stazione multiservizio

IPlanet è un vero hub multiservizio che va oltre la semplice colonnina di ricarica. Le sue stazioni sono uno spazio capace di produrre energia pulita, grazie ai pannelli fotovoltaici che assicurano parte della fornitura energetica. Accanto al rifornimento tradizionale, le colonnine fast e ultrafast riducono drasticamente i tempi di attesa, mentre le aree coperte e protette dalle intemperie, sorvegliate 24 ore su 24, assicurano sicurezza e comfort in ogni momento. Inoltre, la stazione è arricchita da punti ristoro e zone relax per trasformare ogni sosta in un’esperienza completa. IPlanet non è solo un luogo: offre anche una serie di servizi digitali per i suoi clienti, come app e sito web, che permettono di gestire prenotazioni, monitorare la ricarica e accedere a offerte dedicate già disponibili. E con l’evoluzione della rete di stazioni arriveranno nuovi servizi, tutti studiati per mettere al centro l’esperienza del cliente, rendendo la mobilità elettrica semplice, sicura e confortevole.

Un futuro elettrico

La costruzione di queste stazioni non è un processo semplice. L’installazione di reti elettriche ad alta velocità, colonnine all’avanguardia e sistemi di gestione intelligente dell’energia richiede competenze specialistiche e tempi di costruzione spesso lunghi. si tratta di un lavoro dispendioso e complicato, ma questo non può fermare il cambiamento in atto. Secondo le previsioni europee, entro il 2030 l’Italia dovrà quadruplicare il numero di stazioni di ricarica per soddisfare la crescita della mobilità elettrica. IPlanet è già un punto di riferimento per gli e-driver, quindi intende contribuire in modo concreto a questo obiettivo, ampliando progressivamente la propria rete di infrastrutture e servizi e offrendo soluzioni sempre più innovative per chi sceglie la mobilità elettrica.