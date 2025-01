Nel 2024 il BMW Group prosegue la crescita nei veicoli completamente elettrici (BEV) 

“Il BMW Group continua la sua traiettoria di crescita nei veicoli completamente elettrici, nonostante le condizioni di mercato difficili. Lo dimostrano sia la significativa crescita delle vendite, sia il forte aumento degli ordini di nuovi BEV in Europa”,ha dichiarato Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile di Clienti, Marchi e Vendite. “Siamo fiduciosi di poter consolidare questa crescita nella vendita di BEV anche nel 2025, grazie alla nostra gamma di prodotti ulteriormente ampliata e rafforzata”, ha concluso Goller.

Nonostante le consegne del BMW Group nel primo semestre del 2024 siano rimaste in linea con l’anno precedente, le performance di vendita nella seconda metà dell’anno sono state influenzate dalle interruzioni nelle consegne legate al sistema frenante integrato (IBS) e dal continuo calo della domanda in Cina. Per questo motivo, il BMW Group ha rivisto le sue previsioni di vendita per l’intero anno. Con un totale di 2.450.804 veicoli consegnati nel 2024, il BMW Group ha raggiunto il nuovo obiettivo. I veicoli elettrificati hanno rappresentato il 24,2% delle vendite complessive, con 593.215 unità consegnate, mentre i veicoli completamente elettrici hanno costituito il 17,4% del totale.

Il marchio BMW ha consegnato complessivamente 2.200.177 veicoli nel 2024 (2,3%). Grazie al suo attraente portafoglio di prodotti, che include tutte le tecnologie, il marchio ha mantenuto la propria posizione di leader globale nel segmento. Nella regione europea, BMW ha aumentato la sua quota di mercato, con una crescita delle vendite a doppia cifra in Italia, Francia e nel Regno Unito. Anche negli Stati Uniti il marchio BMW ha registrato un incremento delle vendite. In Germania, nonostante la contrazione del mercato dei veicoli completamente elettrici, BMW ha registrato un aumento delle nuove immatricolazioni di BEV.

Con un totale di 206.582 veicoli consegnati ai clienti nel 2024, le vendite di M GmbH sono cresciute del +2,1%, raggiungendo un nuovo record storico. Il marchio MINI, che ha rinnovato l’intera gamma di prodotti lo scorso anno, ha venduto 244.915 unità a livello globale (-17,1%). Tuttavia, nel quarto trimestre, le vendite di BEV del marchio sono quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente, con 29.698 veicoli completamente elettrici venduti. Il marchio Rolls-Royce ha consegnato 5.712 unità nel 2024 (-5,3%). Nello stesso periodo, BMW Motorrad ha venduto 210.408 moto e scooter (+0,6%), segnando un altro anno da record.