Porsche Italia, tanti progetti per il 2025

ELETTRICO E CLIENTELA

Proseguono e crescono quindi i progetti in Italia della Casa di Stoccarda nonostante sul settore automotive gravino alcune situazioni che certamente non vanno sottovalutate, come la transizione della mobilità che in Europa resta sempre ferma al 15% del mercato e l’Italia come fanalino di coda dei cinque Paesi più importanti nelle vendite di vetture del Vecchio Continente. Proprio sul tema delle vetture elettriche Innocenti ha voluto fare un focus partendo dal fatto che «le auto elettriche sono oramai sdoganate dal punto di vista culturale», e Porsche ha contribuito a questo inserendo le proprie vetture in alcuni film di tendenza e coinvolgendo un’artista come Dua Lipa per lo spot di lancio della nuova Macan full electric. Innocenti ci ha tenuto a ribadire che Porsche Italia ha una quota di BEV elevata, il 13,6% delle 8.223 vetture vendute nel 2024, mentre la media mondo è del 12,6%. Per Porsche Italia il mondo elettrificato, tra BEV e PHEV, ha comunque un peso molto importante sul mercato con il 37,4% delle vendite. La strategia di Porsche ha l’obiettivo di elevare l’esperienza cliente creando sempre più punti di contatto, che siano fisici o virtuali. Per questo motivo i Centri Porsche si stanno trasformando da punti vendita a “Point of Experience”, ovvero luoghi dove i clienti possono avere esperienze diverse grazie anche ad eventi studiati per loro. Positiva anche la vendita online che lo scorso anno è cresciuta del 15%, con un 28% per le vetture nuove e addirittura di un 72% su quelle usate. Innocenti ha voluto anche sottolineare i successi di tre importanti iniziative come il Porsche Experience Center Franciacorta, che nei tre anni da quando è stato inaugurato è stato frequentato da oltre 68.000 visitatori provenienti da 91 nazioni, organizzato oltre 600 eventi e offerto più di 25.000 esperienze di guida, del punto vendita Porsche a Milano CityLife e del recente The Flat by Macan, una location completamente gonfiabile inaugurata lo scorso ottobre a Milano, operazione che termina ad aprile e che probabilmente verrà replicata nella Capitale.