Omoda 7, il super ibrido che allarga la famiglia

La famiglia Omoda continua a crescere con un nuovo modello che si posizionerà a metà strada tra la 5 e l’ammiraglia 9 e verrà commercializzato entro la fine dell’anno. È la Omoda 7, vettura che completa l’offerta nel segmento C-Suv del brand cinese proponendo contenuti tecnologici, design originale e motori sia ibridi, sia benzina, a un prezzo che si annuncia interessante.

MISURE E DESIGN

Partiamo dalle proporzioni. La Omoda 7 è lunga 4,66 metri, larga 1,87, alta 1,67 e con il passo di 2,37 metri, come dicevamo, esattamente a metà strada tra la 5, lunga 4,5 metri e la 9, lunga 4,7 metri. Lo stile è caratterizzato da linee nette e decise con il frontale impostato su un andamento a cuneo definito da un profilo a “X” che segna i contorni di una clessidra che fa da profilo alla calandra. Particolare la firma luminosa, perché ai proiettori principali a Led, sottili e allungati poco sotto la linea del cofano, si aggiungono punti luce dinamici a sviluppo verticale nella parte laterale del paraurti. La fiancata è dinamica, dalle linee spigolose e tetto basso per migliorare l’aerodinamica. Anche i volumi della coda sono definiti dallo stesso profilo a “X” del frontale, con una particolarità nella firma luminosa: come la moda recente è presente la fila di Led che percorre tutta la larghezza dell’auto, per enfatizzare i volumi, con la curiosità del motivo a fulmine stilizzato delle luci. Gli interni sono il punto forte.

A BORDO

Il protagonista assoluto è il display dell’infotelematica, da 15.6” che, da posizione centrale, può scorrere verso destra fino a posizionarsi davanti al passeggero, tramite un comando fisico, vocale, o gestuale, mimando uno swipe con la mano e il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il comfort a bordo è curato da rivestimenti in materiali soft touch e sedili ventilati con funzione massaggiante a 8 punti, 4 regolazioni per supporto lombare e la possibilità di reclinazione del sedile passeggero quasi da chaise longue. Infine è stato curato anche il sistema audio Sony a 12 altoparlanti con la funzione di riduzione del rumore, che contribuisce a insonorizzare l’abitacolo. Per quanto riguarda la sicurezza, la dotazione è completa, con un pacchetto di ADAS dotato di 19 sistemi di aiuto alla guida che vanno da cruise control adattivo agli assistenti di parcheggio.

MOTORIZZAZIONI

Sotto al cofano, due alternative. Al debutto saranno disponibili il 1.6 benzina da 147 cavalli e 275 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti e un propulsore plug-in. Si tratta dello stesso powertrain della Jaecoo 7, il super ibrido composto da un 1.5 benzina da 143 cavalli abbinato a due motori elettrici per una potenza di sistema da 347 cavalli, percorrenza in full Electric stimata in 95 km grazie alla batteria da 18,3 kWh e autonomia complessiva di oltre 1.100 km. L’Omoda 7 dovrebbe arrivare sul mercato italiano entro la fine del 2025 a un prezzo che non è stato comunicato, ma che dovrebbe attestarsi di poco sopra la Jaecoo 7, che parte da 33.900 euro. E per Omoda non è finita perché nei piani del Costruttore cinese è prevista anche l’Omoda 3, Suv urbano progettato per adattarsi meglio a gusti e città europee, per continuare l’offensiva commerciale nel Vecchio Continente.

Scheda Tecnica

DIMENSIONI

Lunghezza: 4,66 metri

larghezza: 1,87 metri

Altezza: 1,67 metri

Passo: 2,37 metri

MOTORI

Benzina 1.6 147 - cavalli

Benzina 1.5 plug-in hybrid 347 cavalli