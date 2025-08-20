Tuttosport.com

Mini, cresce la gamma John Cooper Works

La rinnovata offerta delle Mini John Cooper Works che combina prestazioni elevate e un DNA sportivo
di Adriano Torre
3 min
Mini, cresce la gamma John Cooper Works

Elettrica o termica, a due o più porte, ma anche a cielo aperto o integrale, fino alla versione familiare: tutte accomunate dalla sportività e dal tipico effetto kart. La rinnovata famiglia delle Mini John Cooper Works ora è al completo con le caratteristiche del DNA del marchio e la sua declinazione sportiva: prestazioni, design distintivo con originalità e impegno verso l’innovazione.

POKERISSIMO VINCENTE

Famiglia allargata con 5 modelli all’insegna di potenza e divertimento: novità assolute la Mini All-Electric John Cooper Works e la JCW Aceman, poi i rinnovati termici sulla classica Mini JCW e la JCW Cabrio col potente TwinPower Turbo quattro cilindri, infine la John Cooper Works Countryman ALL4 per vivere la guida fuoristrada. È la prima Mini John Cooper Works All Electric, sdoppiata nelle versioni Electrics a 3 porte e Aceman a 5, entrambe da 258 CV di potenza, 350 Nm di coppia, velocità a 200 km/h, batteria da 49,2 kWh, con un boost per aggiungere 20 CV di potenza. Differenti nell’accelerazione, sotto 6” da 0 a 100 km/h per la All Electrics, meno di 6”5 con la Aceman, e nell’autonomia, 371 e 355 km. Ricarica domestica in meno di 5 ore, con quella rapida si arriva all’80% in 28-30’. Elettrica, ma con un effetto virtuale per offrire il sound antico.

L’estetica unisce aerodinamica e autonomia: minigonne laterali nere, lamelle aerodinamiche sul montante C e spoiler posteriore accentuato. Storia e leggenda: Mini John Cooper Works e JCW Cabrio abbinano il go-kart feeling del marchio alla potente accelerazione per offrire ancor più sportività e divertimento. In comune il motore TwinPower Turbo a quattro cilindri da due litri, 231 CV di potenza e 380 Nm di coppia, consumo dichiarato 6,8 - 6,5 l/100 km, leggermente in più la Cabrio, 7,1 - 6,8 l/100 km, accelerazione in 6”1 e 6”4, velocità a 250 km/h e 245 per la Cabrio. Il cambio automatico a doppia frizione con regolazione sportiva traduce la potenza del motore in cambi rapidi e dinamici. Il divertimento alla guida delle Mini JCW non si limita alla sportività ma si sposta anche su altri terreni grazie alla John Cooper Works Countryman ALL4. È un modello più grande, studiato per affrontare qualsiasi terreno con trazione integrale: motore da 300 CV di potenza, 400 Nm di coppia massima, 250 km/h di velocità massima, consumi dichiarati 8,2 - 7,8 l/100 km secondo WLTP. Il listino parte da 31.900 euro per la JCW base, la Cabrio da 35.950 euro, le elettriche da 36.450 (3 porte) e da 39.050 euro.

