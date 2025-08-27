Mokka GSE, Opel “guarda” al mondo Rally

Look da rally e pieno di cavalli. Si presenta così la Opel Mokka nella nuova versione GSE, veste sportiva e solo elettrica del crossover tedesco, che eredita la meccanica di Stellantis già collaudata su vetture come l’Alfa Romeo Junior Veloce, l’Abarth 600, la Lancia Ypsilon HF e la Peugeot e-208 GTI, per un carico di grinta. Dal punto di vista estetico, la Mokka GSE spicca per elementi che strizzano l’occhio al mondo delle corse, derivati dal prototipo da competizione Mokka GSE Rally, protagonista del campionato monomarca ADAC Opel Electric Rally Cup. Richiami sportivi, ma che rimangono sobri senza cadere in eccessi, visibili nel design specifi co dei paraurti anteriore e posteriore e soprattutto suoi cerchi in lega da 20” dal design ottimizzato per migliorare l’aerodinamica per le Michelin Pilot Sport EV, pneumatici specifi ci per le elettriche ad alte prestazioni. Spiccano le pinze gialle dell’impianto frenante Alcon mentre in opzione si può avere il cofano in nero. I tocchi racing proseguono nell’abitacolo. Il volante ha l’impugnatura sportiva con le parte superiore e inferiore appiattite, i sedili in Alcantara hanno il poggiatesta integrato e la pedaliera è in metallo. Il cockpit è formato da due display da 10” affi ancati, che hanno grafi - che dedicate sia per la strumentazione, sia per mettere in risalto i dati delle prestazioni come potenza erogata, accelerazione e forza G in curva, ma anche della gestione della batteria.