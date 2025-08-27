Mokka GSE, Opel “guarda” al mondo Rally

Look da rally e pieno di cavalli. Si presenta così la Opel Mokka nella nuova versione GSE, veste sportiva e solo elettrica del crossover tedesco, che eredita la meccanica di Stellantis già collaudata su vetture come l’Alfa Romeo Junior Veloce, l’Abarth 600, la Lancia Ypsilon HF e la Peugeot e-208 GTI, per un carico di grinta. Dal punto di vista estetico, la Mokka GSE spicca per elementi che strizzano l’occhio al mondo delle corse, derivati dal prototipo da competizione Mokka GSE Rally, protagonista del campionato monomarca ADAC Opel Electric Rally Cup. Richiami sportivi, ma che rimangono sobri senza cadere in eccessi, visibili nel design specifi co dei paraurti anteriore e posteriore e soprattutto suoi cerchi in lega da 20” dal design ottimizzato per migliorare l’aerodinamica per le Michelin Pilot Sport EV, pneumatici specifi ci per le elettriche ad alte prestazioni. Spiccano le pinze gialle dell’impianto frenante Alcon mentre in opzione si può avere il cofano in nero. I tocchi racing proseguono nell’abitacolo. Il volante ha l’impugnatura sportiva con le parte superiore e inferiore appiattite, i sedili in Alcantara hanno il poggiatesta integrato e la pedaliera è in metallo. Il cockpit è formato da due display da 10” affi ancati, che hanno grafi - che dedicate sia per la strumentazione, sia per mettere in risalto i dati delle prestazioni come potenza erogata, accelerazione e forza G in curva, ma anche della gestione della batteria.
MOTORE
Sotto al cofano, come detto, una base tecnica composta da un motore elettrico da 280 cavalli e 345 Nm di coppia, che fanno scattare la Mokka GSE da 0 a 100 km/h in 5,9” con velocità massima limitata elettronicamente a 200 km/h in modalità Sport. Nella mappa Normal, la potenza disponibile è di 231 cavalli e la velocità di punta cala a 180 km/h, mentre in Eco i valori scendono rispettivamente a 190 cv e 150 km/h. La batteria è agli ioni di litio da 54 kWh e, secondo i dati della casa, consente alla Mokka GSE di percorrere 336 km nel ciclo WLTP. A tenere a bada l’esuberanza dei cavalli, una base telaistica modifi cata ad hoc. La trazione anteriore è abbinata infatti a un diff erenziale a slittamento limitato Torsen multidisco, come pure gli ammortizzatori sono stati sviluppati per garantire stabilità e tenuta di strada. Riprogettato anche lo sterzo, per dare più feedback nella guida sportiva, come pure l’impianto frenante ha un set-up dedicato per gestire le staccate di un mezzo da 280 cavalli per 1,6 tonnellate di stazza. I prezzi e i tempi di commercializzazione della nuova Opel Mokka GSE sono ancora da annunciare e, con molta probabilità, saranno svelati in occasione del Salone di Monaco, che si terrà dal 9 al 14 settembre.