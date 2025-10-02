Con iX3 debutta la Neue Klasse

È la rivoluzionaria BMW studiata con “il cuore della gioia”, il primo modello della Neue Klasse nato per guidare l’evoluzione verso una maggiore sostenibilità del prodotto e con il preciso compito di trasformare la visione (del futuro) in realtà. BMW iX3 è l’apripista di una programmazione di sei BMW completamente elettriche previste in rapida successione nell’ambito di un progetto che prevede 40 uscite entro il 2027 tra modelli nuovi o rinnovati…: nessun costruttore a livello mondiale potrebbe avere a disposizione simile forza…. Lo ha sottolineato Massimiliano Di Silvestre presidente e amministratore delegato di BMW Italia in apertura del Salone Auto Torino, presso lo stand di biAuto, punto di riferimento del brand sul territorio, ricordando che tutti i futuri modelli beneficeranno delle innovazioni e dei cluster tecnologici della Neue Klasse. « iX3 è la BMW col cuore della gioia » perché rappresenta il manifesto di una rivoluzione tecnologica, di design e digitalizzazione in un processo avanzato di sostenibilità: è forte di “un’architettura tecnologica gestita da un super cervello chiamato “The hearth of joy” che gestisce un sistema di più computer dalla capacità di calcolo nettamente superiore a quelle cui siamo abituati (da 10 a 20 volte, ndr). The hearth of joy con il software Dynamic Performance Control coordina le capacità e le prestazioni del motore elettrico per connetterle con le dinamiche di guida” ha raccontato Di Silvestre. Effetti che sono anche collegati alle dotazioni di assistenza alla guida utilizzando il computer intelligente ad alte prestazioni “Superbrain of Automated Driving”.

AUTONOMIA

Le prestazioni sono supportate dai numeri: con la iX3 si possono avere a disposizione fino a 805 km di autonomia, grazie a una batteria ad alta tensione dotata di una densità energetica superiore alle precedenti ha tempi di ricarica nettamente più rapidi (oltre 350 km in soli 10’) con una potenza di ricarica di 400 kW. Forte di 469 CV con 645 Nm di coppia, garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4”9… Con iX3 debutta anche un nuovo concetto di design, superfici pulite, ampie vetrature, il nuovo logo più essenziale nel contesto del frontale. Al di là della classe e delle qualità di cura ben conosciute che rendono forte il brand, tra comodità, materiali, dotazioni spazi e comfort su tutti i sedili, va sottolineato che la rivoluzione tecnologica prosegue all’interno cambiando la digitalizzazione e stravolgendo le abitudini: ad esempio, scompare il cruscotto, tutte le info sono proiettate sul parabrezza, evidenziando una fascia bassa da un montante all’altro, con un nuovo orientamento verso il guidatore e un head up display BMW Panoramic iDrive molto speciale e particolare. “Vince il principio mai sul volante, occhi sulla strada” spiega Di Silvestre. Si interagisce tramite comandi touch o meglio ancora vocalmente con il BMW Intelligent Personal Assistant che non smette mai di imparare aggiornandosi in automatico e offre facile accesso a funzioni come navigazione, comunicazione, intrattenimento e controllo del veicolo.

SICUREZZA

Ovviamente sono aggiornati e avanzati i sistemi ADAS e i livelli di sicurezza, numerosi sensori, radar e telecamere controllano tutto quanto attorno, riconoscendo ostacoli e girando info e allarmi ai sistemi di assistenza a supporto di chi guida. Inoltre, la rivoluzionaria funzionalità Soft Stop genera il processo di arresto più fluido nella storia della BMW. Lunga m. 4,78, larga 1,90 alta 1,64, con un bagagliaio fino a 1758 litri e un vano portaoggetti nel cofano anteriore da 58 litri, la nuova BMW iX3 elettrica “col cuore della gioia” e rivoluzionaria per stile, novità tecniche e digitali sarà disponibile nelle Concessionarie italiane dalla primavera 2026 con un prezzo di circa 70 mila euro.