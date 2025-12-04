Fiat 500 Hybrid, la city car torna a Mirafiori

Torna sul mercato la Fiat 500 Hybrid dopo quasi due anni di assenza e, per Fiat, molte vetture in meno vendute. La nuova city car torinese viene proposta nelle versioni hatchback e cabrio a cui si aggiungerà entro la fine dell’anno la 3+1, e disponibile in tre allestimenti, Pop, Icon e La Prima, a cui si aggiunge la versione di lancio chiamata Torino, in onore della città dove viene prodotta. L’altra importante novità è appunto che la vettura, come quella a zero emissioni da cui è derivata, verrà prodotta a Mirafiori con l’obiettivo di raggiungere le 5.000 unità entro fine 2025 e garantire le prime consegne a gennaio 2026, mentre a regime lo stabilimento potrà aumentare la capacità produttiva annuale di circa 100.000 unità. La nuova Fiat 500 viene proposta a un prezzo di lancio nell’allestimento Torino di 20.900 euro, mentre la Pop parte da 19.900 (16.950 euro, in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia).

MOTORE E INTERNI

La Fiat 500 Hybrid viene proposta esclusivamente con motore FireFly 1.0 tre cilindri con una potenza di 65 cavalli, con sistema mild hybrid a 12 Volt ed emissioni da 117 a 123 g/km di CO2 a seconda delle versioni. Un motore decisamente collaudato dalla Casa torinese ma certamente non proprio green. La vettura inoltre è disponibile esclusivamente con il cambio manuale a sei rapporti. Gli interni riprendono quelli della versione a zero emissioni con, a seconda delle versioni, climatizzatore automatico, il cruise control e sensori per il crepuscolo, la pioggia e il parcheggio. La tecnologia è integrata in un display DAB da 10,25 pollici, che supporta Apple CarPlay wireless, Android Auto, mirror USB e vari servizi connessi. Abbiamo guidato la 500 Hybrid nell’allestimento Torino e nel breve tragitto la vettura si è dimostrata ben equilibrata con un motore abbastanza elastico che anche in sesta marcia “reggeva” bene i 50 km/h con una discreta ripresa, mentre i consumi dichiarati dalla Casa sono di 5,2 l/100 km (WLTP). Nella scelta delle versioni bisogna fare comunque molta attenzione alle dotazioni di serie fornite e agli optional disponibili.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

LUNGHEZZA: 3,63 m

LARGHEZZA: 1,68 m

ALTEZZA: 1,55 m

PESO: 970 kg

MOTORIZZAZIONE Benzina 1.0 mild hybrid 24 V da 65 cv

PREZZO Da 19.900 allestimento Pop