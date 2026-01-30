Hyundai IONIQ 3: La Nuova Berlina Elettrica Compatta di Riferimento

Questo lancio rappresenta un passo decisivo nel percorso di elettrificazione di Hyundai. La IONIQ 3 punta ad affermarsi come l'alternativa elettrica di riferimento nel segmento B, rafforzando la strategia del Brand in Europa per accelerare la diffusione della mobilità a zero emissioni.

Debutto e Visione: Dalla Concept THREE alla Produzione

Il debutto ufficiale della Hyundai IONIQ 3 è previsto per i prossimi mesi, con l'arrivo sul mercato italiano atteso entro la fine del 2026. Il modello di serie traduce in realtà la visione della Concept THREE, presentata all'IAA Mobility 2025. Grazie alla produzione localizzata in Europa, questo modello ricopre un ruolo centrale per soddisfare la domanda del mercato continentale.

Il design si basa sul linguaggio stilistico Art of Steel, che celebra l'acciaio attraverso superfici scolpite e volumi dinamici. La silhouette Aero Hatch della IONIQ 3, caratterizzata da un frontale basso e un profilo aerodinamico con ducktail posteriore, garantisce massima efficienza e una forte personalità visiva.

Interni Sostenibili e Tecnologia Avanzata

Gli interni della nuova berlina elettrica Hyundai sono stati progettati per essere accoglienti ed ergonomici. L'utilizzo di materiali innovativi, come l'alluminio espanso e i tessuti riciclati, permette di coniugare leggerezza e sostenibilità, elevando la qualità percepita a bordo di questa compatta di segmento B.

Il Mercato dell'Auto Elettrica in Italia e in Europa

In Italia, il segmento B domina il mercato con una quota del 48% tra berline e SUV. Nonostante la crescita delle auto elettriche pure (BEV) sia graduale, Hyundai risponde con una soluzione concreta per rendere l'elettrico più accessibile. In Europa, le immatricolazioni di veicoli BEV hanno già raggiunto il 16,9%, superando le alimentazioni tradizionali. La Hyundai IONIQ 3 nasce per intercettare questa domanda crescente, legata all'urbanizzazione e ai nuovi regolamenti locali.

L'Impegno di Hyundai per il Futuro della Mobilità

La strategia globale di Hyundai prevede il lancio di 21 nuovi modelli elettrici entro il 2030. L'Europa rimane il pilastro fondamentale, con l'80% dei volumi prodotti localmente. La produzione della IONIQ 3 avverrà nello stabilimento in Turchia, a conferma degli investimenti mirati nella regione. Entro il 2027, ogni modello Hyundai venduto in Europa offrirà almeno una versione ibrida o 100% elettrica, supportando una visione di produzione sostenibile alimentata da energie rinnovabili.