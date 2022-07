Sicurezza stradale: l'importanza del primissimo soccorso, a ritmo di rap

(Roma, luglio 2022) – «BLS» sta per Basic Life Support, le manovre basilari della rianimazione cardiopolmonare. Tecnica semplice, che tutti possono apprendere; cruciale quando si tratta di salvare la vita a chi ha subito un incidente stradale, ma non solo. Per sensibilizzare la Generazione Z all’importanza delle tecniche di primissimo soccorso, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), EFA (Associazione Europea delle Autoscuole), ERC (European Resuscitation Council) e IRC (Italian Resuscitation Council) hanno lanciato il messaggio sul beat di un brano rap, sia in italiano che in versione inglese e francese, con le voci delle rapper Zoelle e Nayomi e distribuito da Warner Music Italia. Il video prodotto dalla torinese RKH Studio ha totalizzato in meno di un mese oltre 13 mila visualizzazioni sul canale YouTube di Warner per la sola versione in inglese ed è il secondo brano di Zoelle più ascoltato su Spotify.