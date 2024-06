Info point mobilità di Roma by Romana Auto

Al giorno d’oggi anche acquistare un’auto è diventata quasi un’impresa. E non parliamo soltanto dei gusti che ognuno ha in tema di carrozzeria, design, motorizzazioni ecc. Le amministrazioni nazionali e locali infatti, sulla spinta delle politiche “green” per la salvaguardia dell’ambiente, spingono ormai sempre più verso un graduale approccio all’elettrificazione. Nascono quindi tanti nuovi modelli, oppure le Case auto propongono delle varianti più “ecologiche” dei loro best-seller.

In questo contesto, che può a volte rivelarsi confusionario, servono professionisti del settore che possano orientare il cliente verso la scelta migliore attraverso parametri fondamentali, tra cui la convenienza e la professionalità. Ed è proprio in questo contesto che emerge Romana Auto.

Romana Auto è ormai una delle realtà storiche del settore automotive a Roma. Nota in tutta la Capitale per il suo legame storico con i Marchi del Gruppo Stellantis, ma non solo, attualmente ha tre sedi: a Piazza della Radio 35, Roma; a Via Quarto Negroni 13, nel Comune di Albano (RM); e in Via dell’Industria 46, a Viterbo. Diversi punti vendita sparsi per il territorio laziale, quindi, in modo che il cliente possa recarsi facilmente nella sede più vicina.

Da Romana Auto è possibile trovare le auto più ricercate e vendute del mercato italiano. A cominciare da FIAT, con la sua Panda e 500 motorizzate mild hybrid, a cui si è recentemente aggiunta la nuova 600 full electric e ibrida; Lancia e Citroën, che fanno rispettivamente della Ypsilon e della C3 il proprio cavallo di battaglia in tema di utilitarie ideali per l’uso cittadino; Alfa Romeo, che con Giulia, Stelvio e Tonale (e presto anche il nuovissimo Suv compatto Junior) sono pensate per i clienti che richiedono prestazioni ed eleganza; ma anche Jeep, che con Compass, Renegade e la nuova Avenger sia elettrica che endotermica offre soluzioni ideali per gli amanti dell’off-road ma anche del comfort di guida; senza dimenticare Abarth, declinata per gli amanti della sportività pura.

Ma non finisce qui. Romana Auto infatti propone offerte su alcuni dei maggiori brand del mercato auto: Toyota e Volkswagen sono due esempi, a cui si aggiungono Renault, Smart e Ford. Insomma, una scelta senza eguali a Roma. E per chi ricercasse una vettura usata? Niente paura: Romana Auto infatti vanta il più grande stock di auto di seconda mano e a KM 0 della Capitale.

Romana Auto, grazie alla professionalità certificata dall’esperienza dei tantissimi clienti, è in grado di offrire agli automobilisti la soluzione migliore, pensata per le esigenze di ognuno. E lo fa vendendo non soltanto l’auto, ma tutto il mondo di servizi e accessori ad essa connessi.

Le formule d’acquisto che Romana Auto propone sono molteplici, dal finanziamento all’acquisto dei servizi post-vendita (manutenzione, cambio gomme ecc.) e dei servizi assicurativi. Tutte formule che consentono al cliente di concentrarsi solo sul piacere di guida, senza alcun pensiero.

Insomma, Romana Auto è un vero e proprio partner della mobilità, grazie alla sua convenienza e alla capacità di fornire una consulenza che, come accennato in precedenza, al giorno d’oggi è sempre più fondamentale.