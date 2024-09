Bonus colonnine domestiche, la mobilità elettrica è per tutti

Per incentivarne la diffusione, dall’8 luglio è ripartita la campagna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, “Bonus colonnine domestiche”. Per coloro che decideranno o hanno già deciso di installare una wall box domestica, è previsto un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa. Rientrano nell’incentivo gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2024 per un contributo massimo di 1.500 euro a disposizione degli utenti privati e di 8.000 euro per le aree condominiali.

In questo contesto i grandi operatori come Enel giocano un ruolo da protagonisti, proponendo offerte che includono la fornitura dell’energia elettrica e, la Waybox per la ricarica domestica comprensiva di installazione e assicurazione, a prezzi scontati.