Mercato in crisi

tà a zero emissioni risente di questa crisi del mercato che è passato dal 15,4% al 15,7% dell’anno precedente. Ben lontana dalle aspettative dell’UE che doveva essere sopra al 20%. Se analizziamo la percentuale dei cinque principali Paesi del Vecchio Continente, che rappresentano il 69,9% delle immatricolazioni in Europa, ci rendiamo conto che solo il Regno Unito si è avvicinato all’obiettivo con il 19% del mercato di BEV. Gli altri principali mercati o sono calati, come la Germania che è passata dal 18,4% al 13,5%, o sono rimasti simili al 2023: Francia al 16,9% dal 16,8% del 2023; Italia al 4,2%; Spagna al 5,6% dal 5,4%. Ora bisogna capire se l’UE vuole proseguire la sua politica di sanzioni o pensare a delle soluzioni.

