Mercedes, test speciale sulle Alpi lombarde

Era il 1997 quando, con il debutto della Classe M, Mercedes diede origine al segmento dei Suv premium, fascia di mercato seguita poi dai concorrenti e diventata pietra angolare per l’alto di gamma. A distanza di quasi trent’anni, la Stella conferma di averci visto giusto perché può contare sui dodici modelli a ruote alte, dalla GLA alla GLS, disponibili con tutte le tipologie di motore: benzina, Diesel, mild-hybrid, plug-in ed elettrici, a due o quattro ruote motrici e potenze che vanno da 116 cv fi no ai 585 cv dell’iconico Classe G AMG. Un’off erta ampia che, per la Casa di Stoccarda, ha rappresentato nel 2024 il 62,1% del mercato in Italia con 32.305 auto vendute. Numeri celebrati con un test speciale che, da Milano, ci ha visti toccare le Alpi Lombarde con tappe a Ponte di Legno, Comune all’estremità settentrionale della Val Camonica, fi no al cuore del Parco dello Stelvio, a bordo dei Suv di punta in casa Mercedes come GLE, EQE e Classe G.