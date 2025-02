Il “Country” elettrico di Volvo

CARATTERISTICHE

La versione Cross Country si riconosce prima di tutto a partire dalla mascherina, completamente nera, sulla quale è stato incisa la topografia della catena montuosa Kebnekaise nella Svezia artica. Poi è stato rialzato l’assetto di 19 mm, con la possibilità di scegliere pneumatici da 18” all-terrain, al posto degli standard da 19”. Inoltre è stato rinforzato anche il sottoscocca con piastre paracolpi all’anteriore e al posteriore, oltre a essere state adottate protezioni specifiche per i passaruota. L’abitacolo non presenta modifiche di rilievo. La Volvo EX30 Cross Country può contare su un ambiente minimale, con pochissimi tasti fisici e la quasi totalità del controllo dei sistemi della vettura demandata al display centrale verticale da 12,3”. Un tablet che fa da strumentazione e da infotelematica, con sistema operativo realizzato su Android Automotive con a disposizione app e servizi di Google. Nella parte centrale/anteriore dell’abitacolo, il portaogetti sul tunnel può scorrere in longitudinale o essere estratto. È inoltre presente un grande scomparto portaoggetti sul pavimento, tra il guidatore e il passeggero. Il cassetto portaoggetti è stato collocato sotto la console centrale, per essere facilmente accessibile sia al guidatore sia al passeggero. Quelli seduti dietro hanno a disposizione un comodo box portaoggetti che si estrae da sotto il tunnel centrale. Questo contenitore è anche rimovibile e lavabile, quindi può fungere anche da cestino per i rifiuti.

MOTORIZZAZIONE

La nuova Volvo EX30 Cross Country è realizzata sulla versione bimotore e trazione integrale della EX30, la Twin Motor Performance, che può contare su 428 cv, batteria da 69 kWh e autonomia dichiarata di 427 km (WLTP). La sua piattaforma a 400 volt consente ricarica da 22 kW in AC e fino a 153 kW in DC. I muscoli messi su per essere pronta quando l’asfalto finisce sono stati provati in un test molto particolare, nel rigido inverno svedese, su una pista ghiacciata di 1 km circa ricavata su un lago ghiacciato ai confini del circolo polare artico. La maggiore altezza da terra e gli ammortizzatori ammorbiditi non hanno compromesso il comportamento generale dell’auto, che resta composta e prevedibile nei cambi di direzione. La trazione integrale predilige l’asse posteriore e ingaggia l’anteriore solo in particolari condizioni di perdita di aderenza, mentre nella modalità “Performance AWD” le ruote sono sempre in prese. Condizioni che permettono di cercare anche divertimento “controllato”, perché con il one pedali attivo, giocando con l’acceleratore dall’erogazione lineare in ingresso curva, ci si può permettere anche qualche derapata. Ma quando si esagera interviene puntualmente il controllo di trazione nel rimettere in asse la vettura. La Volvo EX30 Cross Country è già ordinabile al prezzo di 54.400 euro.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

LUNGHEZZA: 4,23 m

ALTEZZA: 1,56 m

LARGHEZZA: 1,81 m

PASSO: 2,65 m

MOTORE

Elettrico, bimotore, trazione integrale da 428 cv, batteria da 69 kWh autonomia da 427 km (WLTP)