Hipster Concept guida la rivoluzione Dacia

Il brand del Gruppo Renault, leader nelle vendite in Europa con alcuni modelli, ha presentato una serie di novità su molte vetture per consolidare la sua posizione sul mercato nel 2026. Oltre ad una serie di migliorie sui modelli già sul mercato come Spring, Sandero, Sandero Stepway e Jogger è stato anche presentato il Dacia Hipster Concept un veicolo 100% elettrico, con soluzioni smart e adatta alle esigenze della vita quotidiana, con 4 posti veri e un bagagliaio in uno spazio di soli 3 metri di lunghezza. La Dacia Hipster Concept è perfetta per la mobilità sia in città che sulle strade di campagna ed extraurbane. È una vettura pensata per la vita di tutti i giorni, con un’autonomia suffi ciente per gli spostamenti quotidiani con 2 ricariche alla settimana. Il design è molto semplice e concettualmente molto robusto con le ruote posizionate ai 4 angoli, senza sbalzo anteriore né posteriore. La stessa semplicità si ritrova anche nel design del frontale, che si sviluppa orizzontalmente integrando anche i fari. La funzionalità è la priorità della Dacia Hipster Concept, infatti il portellone posteriore copre tutta la larghezza con doppia apertura per facilitare l’accesso al bagagliaio che un volume che può passare da 70 litri con 4 passeggeri a 500 litri con 2 passeggeri. Gli interni si sposano perfettamente con le forme cubiche della carrozzeria, con i fi nestrini e il parabrezza molto verticali, soluzione scelta per sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile. La parte anteriore vetrata del tetto gli conferisce una luminosità che accentua la sensazione di spazio, mentre i fi nestrini laterali sono scorrevoli riducendo così costi e peso. La Dacia Hipster Concept dovrebbe diventare una vettura reale nel prossimi anni.

LA GAMMA

Decisamente interessanti anche le novità che riguardano i modelli Dacia con motori endotermici che sono comunque i best seller del Gruppo. Sandero è l’auto più venduta a privati in Europa dal 2017 e nel 2024, ed é la prima Dacia ad aver superato il traguardo di 300.000 unità vendute in un anno. Le novità estetiche di questi modelli riguardano il frontale con una nuova fi rma luminosa costituita da una T rovesciata a Led posizionata sopra i nuovi fari collegata alla calandra, a sua volta inedita, da una sottile linea di puntini bianchi, come pixel che si stagliano distintamente sullo sfondo nero della griglia. Il tutto perfettamente integrato nel nuovo paraurti in modo da formare un tutto omogeneo, come se il frontale dell’auto fosse costituito da un solo pezzo. Al posteriore, il nuovo design dei fari “pixel” a Led accentua la personalità di Sandero, Sandero Stepway e Jogger. Su quest’ultima, i fari sembrano prolungare il lunotto del portellone posteriore, consentendo di modifi care la forma dei parafanghi dando così un’impressione visiva di maggior robustezza e stabilità della vettura su strada. Tutte le vetture dispongono oggi anche di nuovi tessuti interni. Per quanto riguarda i propulsori debutta su Jogger la nuova motorizzazione Hybrid 155 composta da un benzina 4 cilindri, 1.8 da 109 cv, due motori elettrici (uno da 50 cv e uno starter/ generatore ad alta tensione), con una batteria da 1,4 kWh. Su Sandero Streetway, Sandero Stepway e Jogger sarà disponibile anche il nuovo propulsore Eco-G 120, un motore turbo bi-fuel a 3 cilindri e 1.2 litri con cambio automatico. Inoltre sulla Sandero Streetway il propulsore 3 cilindri di 1,0 litri cresce di potenza e passa a 100 cv. Novità anche per l’elettrica della casa rumena infatti la Dacia Spring sarà dotata di una piattaforma aggiornata che permette di posizionare una batteria più potente da 24,3 kWh e due nuove motorizzazioni da 70 e 100 cv, il primo è disponibile nell’allestimento Expression, il secondo sulla versione Extreme.