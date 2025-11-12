Bosch Car Service storia e innovazione

La storia di Bosch Car Service affonda le sue radici oltre un secolo fa, nel 1921, quando la Max Eisemann & Co. di Amburgo ottenne la prima autorizzazione ufficiale da parte di Bosch. Si trattò di un’evoluzione naturale per l’azienda fondata nel 1886 da Robert Bosch, pioniere dell’automotive grazie a innovazioni fondamentali come il sistema di accensione a magnete e la candela d’accensione. Con la diffusione sempre più ampia dell’automobile, Bosch intuì la necessità di creare una rete di officine indipendenti, in grado di offrire assistenza qualificata e riparazioni professionali. In meno di un decennio il progetto assunse dimensioni internazionali: circa 2.750 officine aperte in 70 Paesi. Oggi la rete Bosch Car Service è una delle più estese al mondo, con oltre 15.000 centri in circa 150 nazioni, di cui 1.300 attivi in Italia. L’indipendenza delle officine è uno degli elementi distintivi della rete. Ciascun centro offre servizi di manutenzione e riparazione multimarca, avvalendosi di tecnologie e componenti di qualità Bosch. A ciò si aggiunge una costante propensione all’innovazione, che consente al network di adattarsi all’evoluzione del mercato e alle nuove esigenze dei clienti.

EVOLUZIONE

In questo contesto, la digitalizzazione riveste un ruolo centrale. La piattaforma myBoschCarservice rappresenta l’espressione più avanzata di questa strategia: consente agli automobilisti di individuare l’officina più vicina e prenotare un appuntamento, con la possibilità di ottenere preventivi immediati per interventi di manutenzione o riparazione. L’ampia copertura territoriale, unita alla varietà dei servizi e all’integrazione tra canali digitali e fisici, permette alle officine Bosch Car Service di offrire un ventaglio completo di interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni, check-up, cambio olio e pneumatici, diagnosi elettronica, assistenza ai sistemi di climatizzazione e interventi di meccanica generale. La rete ha inoltre saputo evolversi in linea con la transizione verso la mobilità elettrica. Le officine Bosch Car Service grazie al programma “Specialista Elettrico Ibrido” che riunisce e qualifica le officine della rete che sono in grado di effettuare assistenza e riparazione per auto elettriche e ibride, grazie a tecnici qualificati, ricambi originali Bosch e strumenti di diagnosi adatti ai sistemi di trasmissione moderna. Un ruolo chiave è svolto dal software Bosch ESI[tronic] e che include una banca dati con oltre 200 modelli di auto ibride ed elettriche, complete di schede tecniche e procedure operative. Si tratta di un supporto digitale di riferimento che guida i tecnici nelle operazioni di disconnessione dei sistemi ad alta tensione e nella risoluzione rapida delle anomalie. A questo si aggiunge il supporto diretto di Bosch, che offre assistenza specialistica alle officine tramite un canale di comunicazione dedicato con i propri esperti tecnici. Tale approccio è reso possibile dal ruolo di Bosch come fornitore leader di componenti originali per veicoli elettrici e ibridi, una posizione che garantisce aggiornamenti costanti su tecnologie, piattaforme e procedure operative per tutte le vetture BEV e ibride in circolazione.