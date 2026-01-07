Dacia Jogger si rinnova più potente e più sicura

La Dacia Jogger, una delle vetture più versatili della Casa e che probabilmente rispetta di più la filosofia “value for money”, si rinnova e introduce un nuovo allestimento Journey e nuove motorizzazioni TCe 110, Hybrid 155 ed Eco-G 120 anche con cambio automatico. L’auto che grazie alla sua opzione dei sette posti e a prezzi molto interessanti è risultata la più venduta del segmento C ai privati in Francia con oltre 70.000 esemplari consegnati dal lancio del 2021, con queste novità vuole rafforzare anche in altri mercati la sua leadership. Il nuovo allestimento Journey debutta con le motorizzazioni Hybrid 155 ed Eco-G 120 auto, e si caratterizza per un migliore comfort di bordo e dotazioni più complete che comprendono il nuovo Media Nav Live e impianto audio Arkamys, la Multiview Camera, il sistema di commutazione automatica degli abbaglianti, retrovisori ripiegabili elettricamente, volante e sedili anteriori riscaldati e cerchi in lega da 16 pollici. La versione Journey si arricchisce anche di sellerie inedite blu denim, moderne e accoglienti e di tappetini di serie. La nuova Dacia Jogger, anche negli altri allestimenti, offre una serie di equipaggiamenti per migliorare l’esperienza di bordo, come il volante dall’ergonomia ottimizzata e le palette per il cambio marce situate dietro al volante, nella versione con cambio automatico E-Shifter. Il sistema multimediale (Nuovo Media Display) ora è con display centrale da 10’’ e navigazione connessa in opzione (Nuovo Media Nav Live), mentre il quadro strumenti digitale da 7 pollici presenta un’interfaccia con un nuovo design che risulta più chiaro e intuitivo, inoltre negli allestimenti Journey ed Extreme è disponibile il caricatore a induzione per lo smartphone.