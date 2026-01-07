Xpeng punta sulla qualità grazie a G6 e G9

G6

La G6, il Suv coupé compatto, cambia poco fuori con le configurazioni estetiche arricchite dalle tinte Stellar Purple e Black Edition e con la nuova firma luminosa frontale a Led a tutta larghezza. L’abitacolo, al contrario, è stato completamente ripensato. Il design è pulito vista la quasi totale assenza di tasti fisici, con la parte digitale affidata a un cluster da 10,25” dedicato alla strumentazione a un display centrale da 15,6” per l’infotelematica. Sulle versioni più ricche, poi, arrivano anche materiali pregiati come pelle Nappa e Alcantara, oltre ai sedili con funzione di massaggio.

Tecnicamente, la G6 adotta una piattaforma a 800 volt, con batterie LFP da 68,5 o da 80,8 kwh, con potenza di ricarica di picco fino a 451 kW e autonomie dichiarata da 480 a 525 km. Tre le versioni: Standard Range, a trazione posteriore e 252 cv, che parte da 43.670 euro, Long Range, sempre a trazione posteriore e 297 cv che parte da 49.970 euro, mentre la top di gamma è la AWD Performance con 488 cv e listino da 54.970 euro.

G9

La G9 è il Suv elettrico ammiraglia della Casa cinese che, con questo Model Year 2026 si arricchisce delle nuove colorazioni Black Edition e Green Matte oltre a i nuovi cerchi da 21”.

Le dotazioni dell’abitacolo si fanno più premium con materiali morbidi, volante riscaldato, sedili massaggianti anteriori e posteriori e con l’impianto audio Dynaudio da 22 altoparlanti. Tecnicamente la G9 è disponibile con due batterie LFP da 80,3 o 94,6 kWh con autonomie dichiarate da 502 a 585 km. Anche la G9 è in vendita in 3 versioni: Standard Range, a trazione posteriore e 351 cv da 63.170 euro, Long Range, sempre a trazione posteriore e 351 cv da 67.170 euro e la top di gamma AWD Performance con 576 cv e listino da 77.170 euro. Il restyling arriva assieme all’accordo con Electrip, azienda che si occupa di servizi di ricarica che riserva ai clienti che sottoscriveranno un ordini centro il 2026 wallbox gratuita per la ricarica domestica e 3.020 kWh di energia tramite la piattaforma Electrip. Inoltre, una volta esaurito il bundle di energia gratuita, la partnership prevede uno sconto del 15% sulla rete Electrip fino al quinto anno a partire dall’acquisto.