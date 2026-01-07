Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Xpeng punta sulla qualità grazie a G6 e G9

I due SUV elettrici del brand cinese tra interni rivoluzionati e materiali premium
di Michele Salvatore
3 min
Xpeng punta sulla qualità grazie a G6 e G9

Il brand cinese Xpeng, distribuito in Italia da ATFlow, aggiorna la gamma disponibile sul mercato italiano migliorando materiali, tecnologia, dotazioni e batterie dei suoi Suv elettrici G6 e G9 con un Model Year 2026 cucito appositamente per migliorare la qualità percepita delle vetture.

XPeng G6

G6 66 kWh Standard Range RWD

Anno: 2025
tua da 43,670

Scopri di più e configura la tua auto

Vai al listino

G6

La G6, il Suv coupé compatto, cambia poco fuori con le configurazioni estetiche arricchite dalle tinte Stellar Purple e Black Edition e con la nuova firma luminosa frontale a Led a tutta larghezza. L’abitacolo, al contrario, è stato completamente ripensato. Il design è pulito vista la quasi totale assenza di tasti fisici, con la parte digitale affidata a un cluster da 10,25” dedicato alla strumentazione a un display centrale da 15,6” per l’infotelematica. Sulle versioni più ricche, poi, arrivano anche materiali pregiati come pelle Nappa e Alcantara, oltre ai sedili con funzione di massaggio.

Tecnicamente, la G6 adotta una piattaforma a 800 volt, con batterie LFP da 68,5 o da 80,8 kwh, con potenza di ricarica di picco fino a 451 kW e autonomie dichiarata da 480 a 525 km. Tre le versioni: Standard Range, a trazione posteriore e 252 cv, che parte da 43.670 euro, Long Range, sempre a trazione posteriore e 297 cv che parte da 49.970 euro, mentre la top di gamma è la AWD Performance con 488 cv e listino da 54.970 euro.

G9

La G9 è il Suv elettrico ammiraglia della Casa cinese che, con questo Model Year 2026 si arricchisce delle nuove colorazioni Black Edition e Green Matte oltre a i nuovi cerchi da 21”.

Le dotazioni dell’abitacolo si fanno più premium con materiali morbidi, volante riscaldato, sedili massaggianti anteriori e posteriori e con l’impianto audio Dynaudio da 22 altoparlanti. Tecnicamente la G9 è disponibile con due batterie LFP da 80,3 o 94,6 kWh con autonomie dichiarate da 502 a 585 km. Anche la G9 è in vendita in 3 versioni: Standard Range, a trazione posteriore e 351 cv da 63.170 euro, Long Range, sempre a trazione posteriore e 351 cv da 67.170 euro e la top di gamma AWD Performance con 576 cv e listino da 77.170 euro. Il restyling arriva assieme all’accordo con Electrip, azienda che si occupa di servizi di ricarica che riserva ai clienti che sottoscriveranno un ordini centro il 2026 wallbox gratuita per la ricarica domestica e 3.020 kWh di energia tramite la piattaforma Electrip. Inoltre, una volta esaurito il bundle di energia gratuita, la partnership prevede uno sconto del 15% sulla rete Electrip fino al quinto anno a partire dall’acquisto.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondo motori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS