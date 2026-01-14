Hyundai IONIQ 9: Il Futuro della Visione con i Digital Side Mirrors

Grazie all'introduzione degli specchietti digitali di ultima generazione, il SUV elettrico ammiraglia garantisce una visibilità senza precedenti e un'aerodinamica ottimizzata per massimizzare l'autonomia.
Design Aerodinamico e Performance
I Digital Side Mirrors non rappresentano solo un salto tecnologico, ma sono una componente fondamentale del design Aerosthetic della IONIQ 9. Sostituendo i voluminosi specchi tradizionali con sottili appendici dotate di telecamere, il veicolo fende l'aria con minore resistenza, contribuendo a un coefficiente di resistenza aerodinamica eccezionalmente basso per un SUV di queste dimensioni.
Sicurezza Attiva e Display OLED
All'interno della IONIQ 9, il conducente dispone di due monitor ad alta definizione posizionati alla base dei montanti anteriori. Questi schermi OLED offrono una visione nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione o meteo avverso, dove gli specchietti convenzionali falliscono. La tecnologia di elaborazione dell'immagine riduce il rumore visivo notturno e bilancia i contrasti per evitare l'abbagliamento.
Assistenza alla Manovra
Il sistema digitale va oltre la semplice riproduzione video: integra funzioni di assistenza attiva come la visualizzazione delle distanze di sicurezza durante i sorpassi e l'estensione del campo visivo durante le manovre di parcheggio. In retromarcia, le telecamere orientano automaticamente l'inquadratura per mostrare gli ostacoli vicini alle ruote posteriori, minimizzando i punti ciechi.
Con questa innovazione, Hyundai conferma la sua posizione di leader nella mobilità elettrica premium, mettendo la tecnologia al servizio di una guida più rilassata e sicura.