Autostrade per l’Italia e Milano Cortina 2026: partnership per la mobilità olimpica

Milano, 15 gennaio 2026 - La Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l’Italia hanno siglato una partnership d'eccezione, consolidando il ruolo della rete viaria nazionale come spina dorsale logistica per uno degli eventi sportivi più attesi al mondo. L'obiettivo è trasformare il viaggio verso le sedi di gara in un'esperienza immersiva e fluida.

La rete autostradale come Hub Informativo per i Giochi Invernali

Durante lo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi, le tratte autostradali limitrofe ai siti di gara diventeranno veri e propri canali di comunicazione. Grazie a spazi pubblicitari dedicati e sistemi di supporto informativo, gli utenti riceveranno aggiornamenti costanti sul programma delle gare e sulla viabilità, migliorando la gestione dei flussi di traffico e l’esperienza complessiva di viaggio.

Le dichiarazioni: Sport e Infrastrutture Strategiche

"L’accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026 rappresenta una grande opportunità per promuovere i valori universali dello sport", ha affermato Arrigo Giana, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. "La nostra rete è essenziale per la capacità del Paese di connettere persone ed energie, riflettendo il ruolo strategico delle infrastrutture per la proiezione dell’Italia nel mondo."

Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, ha aggiunto: "Collaborare con Autostrade per l’Italia significa contare su una rete eccellente e capillare, pronta ad accogliere il flusso di persone su oltre 22 mila chilometri quadrati. Il movimento è il cuore dell'organizzazione e vogliamo che ogni spostamento sia una parte piacevole dell'esperienza Olimpica."

Personalizzazione delle stazioni e presenza a Casa Italia

Per celebrare lo spirito tricolore, Autostrade per l’Italia prevede la personalizzazione delle stazioni di pedaggio e dei nodi infrastrutturali strategici con installazioni luminose a tema. La partnership si estenderà anche ai touchpoint digitali, con loghi ufficiali visibili sul sito e sui canali social di ASPI.

Il contributo di Autostrade per l’Italia culminerà con una presenza qualificata presso Casa Italia, situata alla Triennale di Milano. Questo presidio rappresenterà un punto d'incontro fondamentale lungo l'asse urbano milanese, unendo simbolicamente il territorio alle sedi delle competizioni invernali.