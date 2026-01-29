Mercato 2025: attenzione in casa Porsche

Il mercato dell’auto sta affrontando una transizione verso l’elettrico che non in tutti mercati è percepita positivamente. L’Europa delle vetture BEV viaggia a due velocità con i Paesi del Nord che hanno numeri di crescita a doppia cifra mentre in Italia le vetture a zero emissioni rappresentano solo il 6,2% del mercato. A questo si somma un andamento globale delle vendite nella UE che è cresciuta timidamente del 2,4% rispetto allo scorso anno e in Italia è diminuita del 2,1 %. Una situazione complessa per chi ha puntato molto, anticipando forse il futuro, sulle auto elettriche.

DATI PORSCHE

Tra questi brand c’è Porsche che non è rimasto immune da questa scelta, soprattutto se si considera la mancanza nei listini di una bestseller come la Macan con propulsori endotermici. A livello mondiale, Porsche ha registrato un calo del 10% delle vendite, con un totale di 279.449 consegne rispetto alle 310.718 del 2024 anche per una contrazione delle vendite in Asia e soprattutto in Cina. L’assenza della Macan con motori termici si è fatta sentire ancora di più in Europa dove il calo è stato del 14% con 96.308 vendite complessive. Anche la filiale italiana si è allineata con le percentuali del mercato perdendo il 12% delle consegne con un totale di 7.228 Porsche vendute nella nostra Penisola, ma i numeri vanno saputi leggere, infatti, quelli degli ultimi anni hanno segnato risultati record, quasi immaginabili da replicare. Inoltre se si guarda al fatturato globale per Porsche Italia la perdita è solo l’1% grazie alle iniziative e alle attività promosse dalla Casa. Per Porsche il nostro mercato rimane in ogni caso, il terzo in Europa e l’ottavo nel mondo. La vettura di Stoccarda più venduta nel nostro Paese resta sempre la 911 con 2.544 unità, pari al 35% di tutte le Porsche targate italiane. Altra “roccaforte” di Porsche in Italia la Cayenne, con 2.122 consegne nel 2025. La quarta generazione, completamente elettrica, è in arrivo a metà del 2026, ma è prevista anche una versione con motori termici e ibridi ma avrà un nome diverso, come sta avvenendo per Macan, che nonostante il calo la versione BEV ha registrato 1.703 consegne, pari al 24% del totale. Siamo lontani dalle oltre 3.800 Macan endotermiche del 2023 ma comunque con numeri forse inaspettati.

Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, ha così commentato l’ampio ventaglio di propulsori offerti dalla Casa: «La nostra gamma di motorizzazioni è pensata per soddisfare tutte le preferenze dei clienti. Offriamo oggi un elevato livello di flessibilità, che sarà ulteriormente ampliato in futuro. La domanda è ben bilanciata tra le tre tipologie di motorizzazione, con i modelli ibridi che rappresentano il 37% delle vendite, seguiti a breve distacco dai modelli a benzina (36%). Particolarmente significativo è il contributo dei modelli 100% elettrici, che raggiungono una quota del 27%. Un dato che supera non solo la media del mercato, ma anche quella della nostra Casa Madre, attestata al 22%».