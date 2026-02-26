Mario Isola è il nuovo Direttore Generale di ACI Sport: "Un top player per il motorsport italiano"

L'annuncio ufficiale arriva dal Presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, che ha espresso profonda soddisfazione per l'ingresso in squadra di un profilo di caratura internazionale. Isola approda alla Federazione dopo un'eccezionale carriera trentennale in Pirelli, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Motorsport, diventando uno dei volti più stimati del circus della Formula 1 e delle competizioni globali.

Il commento di Geronimo La Russa: "Un nuovo corso per l'ACI"

Il Presidente La Russa ha sottolineato come l'innesto di Isola rappresenti un salto di qualità strategico per tutto il settore:

"Riuscire a inserire un top player come Mario Isola è motivo d'orgoglio. È un manager apprezzato che ha accettato la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l'automobilismo sportivo italiano. La sua visione renderà l'azione di ACI Sport Spa ancora più dinamica e lungimirante."

Entusiasmo ai vertici di ACI Sport

L'accoglienza per il nuovo Direttore Generale è stata unanime tra i leader della Federazione:

Luigi Battistolli (Presidente ACI Sport Spa): Ha dato il benvenuto a Isola definendolo un professionista che "non ha bisogno di presentazioni", certo che saprà potenziare l'efficienza del team.

Gian Carlo Minardi (Consigliere Delegato ACI Sport Spa): La leggenda del motorsport ha confermato la validità della scelta, citando la storia e i risultati ottenuti da Isola come il miglior biglietto da visita possibile per il futuro dell'ente.

Perché questa nomina è un punto di svolta

L'arrivo di Mario Isola segna una transizione importante. La sua esperienza nella gestione di complessi scenari internazionali e tecnologici (come il passaggio ai pneumatici da 18 pollici in F1) porterà in ACI Sport un approccio moderno, fondamentale per affrontare le sfide della sostenibilità e della digitalizzazione nel motorsport nazionale.