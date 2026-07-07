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Innova Semplice entra in Moovix: nuova spinta alla crescita nel noleggio a lungo termine

L’operazione prevede l’acquisizione del 51% di Moovix S.r.l. da parte di Innova Semplice S.p.A., Portfolio Company di Investcorp. Moovix continuerà a operare con la propria identità nel mercato del noleggio a lungo termine e del fleet management
3 min
Innova Semplice entra in Moovix: nuova spinta alla crescita nel noleggio a lungo termine
7 Luglio 2026 - Innova Semplice S.p.A., società leader nei settori utility, finanziari e assicurativi con un approccio multicanale e Portfolio Company di Investcorp, uno dei principali gruppi globali di investimento, annuncia oggi l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Moovix S.r.l., operatore specializzato nel Noleggio a Lungo Termine (NLT) e nel fleet management.
L’operazione rappresenta un investimento strategico a supporto della crescita di Moovix e conferma l’interesse di Innova Semplice verso un settore in forte evoluzione, sempre più centrale per aziende, professionisti e clienti privati.
Moovix manterrà la propria autonomia operativa, il proprio posizionamento e la continuità dei rapporti con clienti, partner e società di noleggio.
L’ingresso di Innova Semplice ha l’obiettivo di rafforzare il percorso di sviluppo dell’azienda, mettendo a disposizione nuove risorse, competenze digitali e capacità commerciale.
Il mercato della mobilità sta vivendo una fase di evoluzione significativa. Digitalizzazione, nuove abitudini di consumo e crescente attenzione alla gestione efficiente dei veicoli stanno trasformando il ruolo del noleggio a lungo termine per privati, professionisti e aziende.
In questo scenario, Moovix e Innova Semplice condividono una visione comune: rendere l’accesso alla mobilità più semplice, strutturato e vicino alle esigenze del mercato.
Per Moovix si apre così una nuova fase di crescita, orientata al consolidamento del servizio, allo sviluppo commerciale e al rafforzamento delle relazioni con il proprio ecosistema di riferimento.
Andrea Conte, Founder e CEO di Innova Semplice S.p.A. ha affermato: “Siamo molto lieti di aprire il segmento automotive con Moovix, che rappresenta — per modalità operative, presenza di mercato e volumi — il modello di ingresso ideale in un settore in forte crescita. Siamo in perfetta sintonia sulla creazione di servizi innovativi per i clienti e sulla scale-up dell'iniziativa, sia sul mercato consumer che business, in coerenza con la strategia di diversificazione di mercati e canali distributivi che rende la piattaforma Innova Semplice la più completa e versatile del mercato.” 
Sergio Panarotto, Presidente di Moovix S.r.l. ha dichiarato: “L’ingresso di Innova Semplice rappresenta un passaggio importante per Moovix. Ci permette di guardare al futuro con maggiore solidità, mantenendo al centro la nostra identità, il nostro team e il rapporto costruito nel tempo con clienti e partner.”
 

 

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