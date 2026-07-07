BYD rilancia il tema di una mobilità senza confini

Questo nasce da una riflessione semplice e diretta: mentre gli effetti della crisi climatica si manifestano senza alcuna distinzione geografica, le risposte necessarie alla transizione energetica rischiano sempre più spesso di frammentarsi in logiche continentali e locali.

“Le emissioni non conoscono confini. La crisi climatica non conosce confini. Le soluzioni non dovrebbero conoscerne.” È il messaggio centrale che sottolinea la necessità di un approccio condiviso e coerente alla decarbonizzazione dei trasporti, fondato su innovazione tecnologica, accessibilità e visione industriale di lungo periodo.

In questo scenario, la mobilità elettrificata rappresenta uno degli strumenti chiave per accelerare la riduzione delle emissioni. Tuttavia, il percorso di transizione richiede condizioni che favoriscano la diffusione delle tecnologie più efficienti su scala globale, senza confini che rischiano di rallentarne l’impatto complessivo.

Sul piano della mobilità urbana, il percorso di transizione si intreccia sempre più con dinamiche regolatorie che, pur rispondendo a esigenze specifiche, introducono elementi di discontinuità e di blocco che non supportano questo percorso.

Partendo delle possibili nuove normative allo studio a livello europeo, arrivando anche solo meramente a livello locale. Ad esempio, da oggi, a Roma l’evoluzione delle regole di accesso alle Zone a Traffico Limitato prevede l’introduzione di contributi anche per i veicoli elettrici dei non residenti, configurando di fatto una nuova forma di barriera all’interno della circolazione urbana ecosostenibile.

Il messaggio della campagna si inserisce quindi in un momento storico in cui il dibattito sulla transizione energetica è al centro delle agende internazionali, e invita a una riflessione più ampia: la sostenibilità, per essere realmente efficace, deve poter contare su un ecosistema aperto, integrato e non frammentato.

“BYD crede che costruire un futuro migliore non dovrebbe avere confini” si legge nel manifesto di oggi su tutti i quotidiani nazionali. Un invito a guardare alla mobilità del futuro come a un sistema globale, in cui innovazione, industria e responsabilità ambientale possano evolvere nella stessa direzione, senza barriere che ne rallentino il potenziale trasformativo.

È in questa direzione che si inserisce la tecnologia DM-i Super Hybrid di BYD, un sistema che ridefinisce il concetto stesso di ibrido plug-in. Non un semplice veicolo a doppia alimentazione, ma un’architettura intelligente progettata per garantire trazione elettrica costante e un’esperienza di guida estremamente vicina a quella di un veicolo 100% elettrico. La tecnologia DM-i rappresenta di fatto un nuovo paradigma di mobilità: “due auto in una”. Da un lato i vantaggi della guida elettrica per gli spostamenti urbani e quotidiani, dall’altro la libertà per le lunghe percorrenze, senza soluzione di continuità tra le due modalità.

Un approccio che intercetta un pubblico ampio e trasversale, composto da utenti che intendono elettrificare la propria mobilità senza rinunciare a flessibilità, autonomia e continuità d’uso. In questo senso, il DM-i Super Hybrid di BYD non è soltanto una tecnologia, ma una risposta concreta a un’esigenza reale del pianeta: rendere la transizione energetica accessibile, efficace e immediatamente utilizzabile su larga scala.